Reprise des opérations non urgentes à Horizon Santé-Nord à partir du 1er juin

L’hôpital affirme que le retour à la normale se fera par étape et que le plan pourrait être ajusté selon l’évolution de la crise sanitaire.

La première phase : retour des interventions et tests qui exigent normalement un maximum de 48 heures de récupération à l’hôpital. Cela représente quelque 200 interventions chirurgicales par semaine.

La deuxième phase : reprise de certaines opérations qui exigent plus de deux jours de récupération à l’hôpital. Cette phase débutera possiblement au mois de juillet.

La province a demandé aux hôpitaux d’arrêter d'effectuer les opérations et procédures non urgentes à la mi-mars. Depuis, Horizon Santé-Nord a reporté plus de 4400 opérations et procédures non urgentes.

Plus de 1000 interventions chirurgicales et autres procédures urgentes ont été effectuées à l’hôpital pendant cette période.

L’hôpital affirme qu’il faudra du temps pour planifier les interventions chirurgicales, ajoutant que tout cela dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment l’équipement de protection individuelle, l’occupation des lits, la disponibilité des médicaments et des fournitures, la capacité à maintenir une distance physique sûre et les ressources humaines .

L’hôpital doit pouvoir accéder facilement à 10 % de ses lits pour pouvoir faire face à une éventuelle augmentation soudaine du nombre de cas de COVID-19.

Aucun nouveau cas de COVID-19 dans le Nord de l’Ontario

Pour une quatrième fois dans les 6 derniers jours, le bilan des cas confirmés de COVID-19 dans le Nord de l’Ontario est demeuré stable.

Il y a 15 cas actifs rapportés par les bureaux de santé publique de la région, dont 6 sur le territoire du Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound.

Il n'y a pas de cas actifs dans le Grand Sudbury et dans le district de Timiskaming en date du 27 mai.

Parmi les 64 cas confirmés par Santé publique Sudbury et districts, qui dessert aussi le district de Manitoulin, 62 personnes sont guéries et deux ont succombé à la maladie.

Du côté des Services de santé du district de Timiskaming, les 18 personnes déclarées positives sont guéries.