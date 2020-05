Saint-Vallier Ouest et la 3e Avenue seront piétonnes dès samedi

Les SDC Saint-Sauveur et Limoilou confirment que leur secteur aura lui aussi sa rue piétonne durant les week-ends de l’été.

Comme c’est le cas pour les rues Cartier, Saint-Jean et Saint-Joseph, la rue Saint-Vallier Ouest et la 3e Avenue accueilleront que les piétons dès samedi.

Dans Saint-Sauveur, la directrice générale de la Société de développement commercial (SDC), Marylou Boulianne, indique que l’accès aux véhicules sera interdit entre Saint-Jospeh Ouest et l’avenue des Oblats.

Pour ceux qui connaissent bien le secteur, c’est une petite portion entre le Salvatore et la Brasserie Griendel , précise-t-elle.

Mme Boulianne dit être heureuse pour les commerçants et les résidents de voir que le projet pilote est allé de l’avant avec la Ville de Québec, en cette période de pandémie.

Nos trottoirs ne sont pas larges sur Saint-Vallier, alors ce sera beaucoup plus facile de respecter les consignes en faisant nos emplettes.

Cette portion de rue sera piétonne de 13 h à 21 h, le samedi et dimanche, cet été.

Difficile de ne pas reconnaître les escaliers de Limoilou, nombreux sur la 3e Avenue. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

À l'extérieur du centre-ville

La SDC Limoilou a également reçu la nouvelle de la Ville de Québec mercredi.

La 3e Avenue dans Limoilou, entre la 8e et la 11e Rue, sera uniquement pour les piétons le samedi et le dimanche, dès le 30 mai, entre midi et 20 h 30.

Plusieurs commerçants et résidents attendaient la nouvelle avec impatience.

Le mouvement #solidairespournosartères avait même pris naissance sur les réseaux sociaux pour s’assurer que les entrepreneurs de toutes les artères ne soient pas oubliés.

Les deux SDCSociétés de développement commercial rappellent encore une fois l’importance de respecter les consignes de distanciation physique lors de ces journées piétonnes estivales.