Fraggle Rock fera un retour après 33 ans d’absence

La série originale, diffusée de 1983 à 1987, avait remporté un prix Emmy dans la catégorie des séries pour enfants. Elle avait été doublée au Québec et diffusée sur les ondes de Radio-Canada dans les années 1980.

Les marionnettes de Fraggle Rock ont fait un retour en pleine pandémie en avril dernier sur Apple TV+ dans la minisérie Fraggle Rock: Rock On!. L’émission mettait en scène les marionnettes respectant les consignes de distanciation physique. Plusieurs vedettes ont participé à cette émission à partir de leur domicile, dont Alanis Morissette et Ziggy Marley.

Les anciens épisodes de Fraggle Rock seront également offerts sur Apple TV+, une première pour la plateforme de diffusion, qui misait jusqu’à présent sur des productions originales.

Après la diffusion de la série Le cristal magique : l’ère de la résistance sur Netflix à l’été 2019 et l’annonce récente du rendez-vous de soirée The Not Too Late Show with Elmo, l’univers des marionnettes de Jim Henson semble toujours aussi populaire près de 65 ans après sa création.