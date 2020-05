Des médecins formés à l'étranger pour lutter contre la COVID-19

La santé publique de Montréal a recruté ces dernières semaines une trentaine de médecins qui n’ont pas encore leur droit de pratique au Québec. Leur mandat : prévenir et limiter les éclosions dans les résidences pour personnes âgées et les CHSLD.

Au mois d’avril, l’équipe de prévention des infections à la santé publique de Montréal se demandait comment intervenir dans les résidences et CHSLD.

On voyait la liste des milieux en éclosion s'allonger [et] qu’il fallait absolument préserver les milieux qui n'ont pas de cas , se rappelle Renée Paré, la responsable des infections à la Direction de la santé publique de Montréal.

Quelques semaines plus tôt, une brigade avait été déployée pendant quelques jours à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau pour enjoindre aux voyageurs arrivant dans la métropole de s'isoler pendant 14 jours. Une opération médiatisée.

Cette fois, la banque de candidats qui se sont inscrits à la plateforme Je contribue! a inspiré l’équipe de Renée Paré.

Renée Paré est responsable des infections à la Direction de la santé publique de Montréal. Photo : Radio-Canada

On a regardé dans Je contribue et on a constaté qu'il y avait là des médecins qui n’avaient pas encore leur droit de pratique et qui voulaient contribuer , explique-t-elle.

Lancée le 15 mars par le premier ministre François Legault, la plateforme visait alors à recruter des infirmières à la retraite et des professionnels ayant une expertise en santé et en services sociaux afin de prêter main-forte au réseau de la santé.

De l'Afrique à l'Amérique du Sud

J'ai fait beaucoup de soins dans mon pays en tant que médecin généraliste en milieu rural , témoigne Diane Saré.

Arrivée du Burkina Faso il y a 4 ans, elle n’a pas hésité à se porter volontaire au sein de la brigade. C'était vraiment important pour moi de pouvoir participer à cette lutte, de pouvoir lutter pour qu'il n'y ait pas de premier cas.

Diane Saré a reçu une formation comme médecin généraliste au Burkina Faso. Photo : Radio-Canada

Il faut dire que 170 CHSLD et résidences privées pour aînés (RPA) font présentement l’objet d’une éclosion à Montréal. Cela dit, plusieurs résidences et ressources intermédiaires en sont exemptes et tiennent à le demeurer.

Mosen Athimene fait également partie de la brigade de prévention. Arrivé au Québec il y a un an, il était médecin généraliste en Algérie.

On avait une petite frustration en tant que professionnels de la santé de ne pas pouvoir participer à ça. Et là, la Direction de la santé publique nous a offert cette opportunité, et donc voilà, on est agents de prévention , dit-il.

M. Athimene constate des problèmes importants dans les plus petites résidences. Les grandes résidences, c'est pas trop mal, ajoute-t-il, mais il y a aussi de petites résidences où il y a plus de défis.

Mosen Athimene était médecin généraliste en Algérie. Photo : Radio-Canada

Formée à McGill, Monique Bourget a travaillé de nombreuses années au Brésil comme médecin pour la congrégation des Sœurs de Sainte-Marcelline. J'étais directrice d'un gros hôpital. J’ai travaillé beaucoup dans la prévention dans un programme santé de famille [...] dans l'est de la ville de Sao Paulo , raconte-t-elle.

Son expérience sera mise à contribution.

À ce jour, 84 % des 2600 décès des suites de la COVID-19 à Montréal sont survenus dans des CHSLD et des RPA. Au début d'avril, c’était moins de 50 %.

Dans un rapport accablant sur la situation observée par les soldats déployés dans des CHSLD du Québec en raison de la COVID-19, les Forces armées canadiennes constatent des lacunes dans la prévention des infections.