Les bureaux touristiques de Saguenay pourraient rouvrir

On attend les guides de la CNESST qui vont être publiés. Pour l’instant, on n’a pas l’autorisation, mais on s’attend à l’avoir éventuellement , explique le directeur général, Patrick Bérubé.

En 2019, plus de la moitié des 44 000 visiteurs qui ont franchi les tourniquets des bureaux touristiques de Chicoutimi, de La Baie et de Jonquière provenaient de l’extérieur du Québec, principalement des États-Unis et de la France. En 2020, la saison sera bien différente.

On va s’adapter en fonction de l’achalandage et en fonction de la demande des touristes. On va concentrer nos points d’accueil dans les trois bureaux d’information à l’extérieur de la rue Racine. Évidemment, s’il y a moins de touristes, on va modifier les heures d’ouverture aussi pour s’assurer qu’on est efficaces , poursuit Patrick Bérubé.

Environ 5000 visiteurs de moins

Selon les statistiques d’achalandage fournies par Promotion Saguenay, à la demande de Radio-Canada, le nombre de visiteurs a chuté d’environ 5000 entre 2018 et 2019 aux bureaux de Chicoutimi, situés sur le boulevard Talbot et sur la rue Racine, à celui de La Baie, au pavillon des croisières, et à celui de Jonquière, au coin de la rue Saint-Dominique et du boulevard Harvey.

Ces infrastructures sont essentielles, croit Promotion Saguenay, parce qu'elles sont une porte d’entrée sur la région.

Même si la pandémie risque de brouiller les cartes en raison de l’annulation de croisières internationales, le bureau d’information touristique de La Baie demeure, de loin, le plus fréquenté en temps normal. Il est situé au pavillon d'accueil du quai de croisières.

L’an dernier, 9645 touristes se sont présentés sur la rue Racine et 8557 ont visité le bureau du boulevard Talbot, à Chicoutimi. La Baie a eu 22 500 visiteurs. Le bureau touristique de Jonquière n'en a reçu que 3226.

Un éléphant blanc?

À Jonquière, les statistiques d’achalandage sont en chute libre depuis 2014, alors que 5278 visiteurs s'y étaient présentés. De quoi donner des munitions à ceux qui estiment que le bâtiment, construit en 2008 au coût de 2,3 millions de dollars, puis rénové à hauteur de 110 000 $ en 2017 en raison de la piètre qualité du revêtement de bois, trône en éléphant blanc.

Cette bâtisse-là n'est pas bien située pour les informations touristiques, alors je me disais qu'on devrait la vendre. Ailleurs, c'est dans les entrées de villes et de municipalités. Ici il est en plein centre-ville. Je ne comprends pas! Michel Thiffault, conseiller municipal, secteur Kénogami

Il y a quelques mois, en conseil de ville, l’élu avait plaidé en faveur d’une meilleure répartition des investissements à Saguenay pour que puissent en profiter des secteurs comme le sien. Il a évoqué le fait que certaines bâtisses ne servent plus et que la Ville devrait les céder pour en tirer profit.

L’Office du tourisme de Jonquière se trouve dans le district de Kevin Armstrong qui, lui, croit que ces infrastructures sont nécessaires.

Ici, ce n’est pas juste un office du tourisme. C'est aussi le pied-à-terre de Promotion Saguenay pour les Jonquiérois, pour les commerces d'ici. Il y a bon an mal an un à deux employés en tourisme, mais il y en a six et plus au niveau du développement économique. C’est un point de service pour nos commerçants et nos entreprises à Jonquière, pour le volet développement économique , estime Kevin Armstrong.

Le DG de Promotion Saguenay ne peut expliquer la baisse importante d’achalandage au bureau de Jonquière en cinq ans. Il estime néanmoins qu’il devrait rester, à moins que les élus de Saguenay en décident autrement.

Il n’y a pas d’économie réelle pour nous à ne pas offrir d’information touristique à Jonquière à l’année compte tenu que c’est déjà un bureau existant étant donné que c’est déjà un bureau ouvert à l’année, donc on pense que c’est une valeur ajoutée pour Jonquière , fait-il valoir.

En 2019, les bureaux d’information touristique de Saguenay ont fourni un emploi saisonnier à 45 personnes à temps plein et à temps partiel. Le nombre d’employés était d’ailleurs en hausse dans les bureaux depuis 2016. À lui seul, celui du pavillon des croisières embauchait 22 travailleurs, un nombre qui pourrait toutefois être revu à la baisse cet été en raison de la crise.