La réouverture des campings bien accueillie en Estrie

Ça faisait longtemps qu’on attendait l’annonce du gouvernement. On espérait que ça soit le 1er juin et pas plus loin encore , lance Éric Roger, propriétaire du Camping de l’Ile-Marie, à Sherbrooke.

Comme plusieurs, il avait déjà entrepris de légers travaux sur son camping afin d’être prêt à une réouverture qui respecte les règles sanitaires à prendre pendant la crise de la COVID-19.

Éric Roger, propriétaire du Camping de l’Ile-Marie, à Sherbrooke, se dit heureux de l'annonce du gouvernement de rouvrir les campings. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Lacas

Un plexiglas a déjà été installé à la réception, des affiches indiquant les consignes à respecter ont déjà été imprimées. Il lui restera, au cours des cinq prochains jours, à apporter les dernières modifications nécessaires pour répondre aux exigences dévoilées aujourd’hui par le gouvernement.

On ne voyait pas de dangers nécessairement sur les terrains de camping, les terrains sont espacés, sont grands. Éric Roger, propriétaire du Camping de l’Ile-Marie

Selon lui, le début de saison un peu tardif n’aura pas eu de trop gros impacts financiers sur son entreprise. Il avait toutefois dû retenir les dépôts de ses campeurs saisonniers, des sommes d’argent qu’il pourra enfin utiliser.

D’ailleurs, depuis déjà plusieurs semaines, ses campeurs saisonniers, qui occupent la moitié de ses 282 terrains, l’appelaient pour savoir à quel moment il rouvrirait ses portes.

Une nouvelle qui fait le bonheur non seulement des campeurs, mais aussi des vacanciers qui voient de nouvelles options s’offrir à eux pour leurs vacances.