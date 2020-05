Écrasement d’un hélicoptère en Méditerranée : tous les corps ont été retrouvés

Six militaires étaient à bord d'un hélicoptère qui s'est écrasé en Méditerranée lors d’un exercice de l’OTAN. Une première victime, Abbigail Cowbrough, avait rapidement été confirmée, alors que le corps de Brenden Ian MacDonald a été identifié plus d'une semaine plus tard.

La Défense nationale a confirmé mercredi avoir retrouvé un gros morceau du fuselage de l’hélicoptère à 220 milles nautiques de Catane, en Sicile.

Les dépouilles des membres des FAC décédés ont également été trouvées dans les environs de l’épave , confirme aussi la Défense nationale dans un communiqué, faisant référence aux quatre autres militaires présumés morts.

Les Canadiens étaient assistés par des membres de la marine américaine dans cette opération de recherche.

La récupération de l’hélicoptère lui-même nous aidera également beaucoup à comprendre ce qui s’est passé le 29 avril , explique le lieutenant-général Mike Rouleau dans le même communiqué.

Le capitaine et pilote Brenden Ian MacDonald, le capitaine et pilote Kevin Hagen, le capitaine Maxime Miron-Morin, l’enseigne de vaisseau de première classe Matthew Pyke, le caporal-chef Matthew Cousins et l'enseigne de vaisseau de première classe Abbigail Cowbrough sont tous décédés lors de l’écrasement de l’hélicoptère.