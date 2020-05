Une éclosion de cas de COVID-19 signalée à Saskatoon

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) a d’ailleurs publié un communiqué tout juste après la conférence de presse de mercredi pour informer la population saskatchewanaise de la situation.

L’éclosion est le résultat d’un cas positif confirmé et d’un cas positif présumé entre le 21 et le 26 mai. Ces cas sont liés à deux grandes réunions de famille au début du mois de mai qui contrevenaient à l’ordre de santé publique [interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes] , explique la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Une opération pour retracer plus de 60 participants à ces rassemblements est en cours, précise la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , qui ajoute que la situation est maîtrisée, puisque les personnes identifiées sont toutes isolées.

Le Dr Shahab a cependant rappelé à la population qu'elle devait respecter les consignes de santé publique par rapport aux rassemblements et à la distanciation physique même si de plus en plus de commerces rouvrent leurs portes.