Edmonton et Calgary s'attaquent aux excès de vitesse et de bruit dans les rues

Les services de police d'Edmonton et de Calgary lancent des initiatives pour s'attaquer au problème d'excès de vitesse et de véhicules bruyants, exacerbé selon eux par la pandémie de la COVID-19.

Comme chaque printemps, l’arrivée du beau temps annonce le retour des motocyclistes et une augmentation des véhicules dans les rues.

Par contre, à Edmonton cette année, les plaintes pour excès de vitesse et bruit excessif ont augmenté d'environ 20 % par rapport aux augmentations des années précédentes.

Nous voulons que les citoyens sachent que nous les entendons et que nous ferons respecter la loi durant l’été afin de se débarrasser de ce problème , déclare dans un communiqué le sergent Kerry Bates, du Service de police d’Edmonton.

Afin de remédier au problème, le Service de police d’Edmonton en partenariat avec les agents de la paix de la municipalité a mis sur pied le projet TENSOR (Traffic Enforcement Noise/Speed Offence Reduction) et a restructuré son unité de la sécurité routière afin de mieux cibler ceux qui font des excès de vitesse ou qui circulent avec des véhicules bruyants.

C’est probablement la première fois que nous nous attaquons à ce problème spécifiquement. sergent Kerry Bates, Service de police d’Edmonton

Il explique que la diminution du nombre de voitures dans les rues et le fait que les gens restent à la maison durant la journée depuis le début de la pandémie de la COVID-19 sont en partie responsables de l’augmentation du nombre d’infractions et de plaintes.

Les incidents liés à la circulation comme les excès de vitesse et les véhicules bruyants augmentent généralement avec l’arrivée du beau temps. Certains automobilistes utilisent cependant nos routes comme des pistes de course à cause de la diminution du volume de trafic engendrée par la pandémie de la COVID-19 , soutient-il.

Le service de police de Calgary a observé le même phénomène. L’opération Speed Runner , qui a débuté la semaine dernière, prévoit une augmentation de patrouilles dans les rues de la métropole cet été.

Avec la diminution du nombre de voitures dans les rues, certains automobilistes se permettent de conduire de manière plus agressive. Parfois les gens conduisent deux fois plus vite que la limite permise , affirme Dale Seddon, de l’unité de trafic du Service de police de Calgary.

Des secteurs problématiques

Tout au long de l’été, les services de police d’Edmonton et de Calgary augmenteront leur surveillance à différents points stratégiques dans les deux villes.

Le service de police d’Edmonton a identifié 8 secteurs problématiques, dont le centre-ville, l’avenue Whyte et Groat Road.

À Calgary, les zones problématiques incluent entre autres l’autoroute Deerfoot Trail, le périphérique Stoney Trail et Glenmore Trail.

En plus des infractions liées à la vitesse et au bruit, le Service de police d’Edmonton affirme qu’il continuera de faire respecter les exigences du Code de la route comme le port du casque et de la ceinture de sécurité ou encore la détention d’un permis de conduire valide.

Il organisera également des journées d'amnistie durant lesquelles les propriétaires de motocyclettes pourront faire inspecter leur moto et s'assurer qu'elles respectent les normes sonores.

La première aura lieu le jeudi 28 mai, de 13 h 00 à 15 h 00 dans le stationnement du campus sud de l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta, situé au 7110 boulevard Gateway.