L’école primaire de Petit-Saguenay pourrait perdre deux classes

La pétition compte plus de 300 signataires pour soutenir cette école qui compte une trentaine d’élèves. Ceux-ci sont actuellement répartis dans quatre classes : maternelle, première et deuxième année, troisième et quatrième année ainsi que cinquième et sixième année.

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay évalue actuellement la possibilité de regrouper les élèves de manière à ne conserver que deux classes.

Rien n’est officiel pour l’instant et des rencontres sont encore en cours entre la Municipalité et les divers comités concernés. Pour des parents et des enseignants, cette éventualité paraît drastique, car la fréquentation scolaire a seulement diminué de deux élèves.

Je ne comprends pas comment une organisation comme ça peut avoir des répercussions positives. L’enseignement n'est pas le même pour chaque niveau , croit une membre du conseil d’établissement de l’école, Jenny Lavoie.

Le maire surpris

Même le maire de Petit-Saguenay, Philôme Lafrance, est étonné puisque la Commission scolaire s'était engagée à investir 3 millions de dollars pour la réfection de l'école.

Ils nous ont fait un discours qui était complètement contraire à cette nouvelle orientation. Ils nous disaient que c'était un engagement à long terme pour assurer la survie de l'école. Ils nous disaient également qu'ils voulaient être un partenaire de notre milieu pour assurer l'attractivité des familles , assure-t-il.

Philôme Lafrance a plusieurs projets en tête pour revitaliser la municipalité et, pour lui, il est clair que toutes les classes doivent être conservées.