Selon BC Parks, Cypress, Juan de Fuca, Inkaneep, la zone de loisirs de Kettle River, les sources chaudes de Liard River, Porteau Cove, Mount Seymour, certains sites du lac Shuswap et Shannon Falls ouvriront tous leurs portes aux visiteurs le 1er juin, avec des dizaines d'autres. Une liste exhaustive des services offerts dans ces parcs est répertoriée sur le site BC Parks.

Des centaines d'autres parcs provinciaux en Colombie-Britannique ont déjà rouvert le 14 mai.

Le parc provincial Golden Ears est très apprécié des familles avec des enfants. Photo : Noémie Moukanda

Parallèlement, Parcs Canada annonce que la fréquentation diurne de certains parcs nationaux, lieux historiques nationaux, voies navigables historiques et aires marines de conservation reprendra le 1er juin. Six parcs nationaux en Colombie-Britannique sont touchés : Yoho, Kootenay, Mount Revelstoke, Glacier, les réserves Pacific Rim et des îles du Gulf.

Ces espaces, prisés par les touristes, constituent un moteur économique pour de nombreuses villes de la province. À Port Renfrew, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, les entreprises s'apprêtent à accueillir de nouveau les visiteurs en espérant que la saison estivale soit chargée.

Karl Ablack du groupe de travail sur la relance économique Port Renfrew Recovery Task Force croit qu’il faut en effet s’attendre à une augmentation du nombre de visiteurs locaux et des quatre coins de la province.

Espérons que les parcs seront pleins et que les gens viendront par ici ainsi que dans d'autres régions côtières et que nous verrons ce moteur économique revenir. Karl Ablack, membre du groupe de travail sur la relance de Port Renfrew

Karl Ablack estime que Port Renfrew, qui se trouve à l'extrémité sud du West Coast Trail dans la réserve du parc national Pacific Rim, a subi un coup économique important en raison de la pandémie de COVID-19. D’ailleurs, ce sentier de la côte ouest de 75 kilomètres est toujours fermé.

Les Britanno-Colombiens ont tellement hâte de profiter de tous ces parcs que lundi, le site de réservation des sites de camping - disponible pour la première fois depuis près de trois mois - a connu une panne informatique à cause du nombre important d'utilisateurs qui tentait d'obtenir une réservation.