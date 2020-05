Le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants a été rapporté ailleurs dans le monde. La maladie, qui s’apparente au syndrome de Kawasaki, cause des rougeurs et l’inflammation de plusieurs organes chez les adolescents ou les enfants qui ont contracté la COVID-19 et semble apparaître plusieurs semaines après l’exposition au virus.

« L’enfant est dans un état stable et le cas qui fait l’objet d’une enquête », a précisé la Dre Deena Hinshaw.

Nous communiquons avec les médecins qui voient ces patients « pour s’assurer qu’ils soient au courant de la maladie, de la définition que nous utilisons et du fait qu’elle doit être rapportée aux autorités », a-t-elle précisé.

Elle ajoute que le traitement ressemble à celui pour le syndrome de Kawasaki, une autre maladie inflammatoire chez les enfants, en utilisant par exemple des stéroïdes.

La médecin hygiéniste ajoute que cette maladie est encore rare, même si elle peut être grave.

L'Alberta compte maintenant 679 cas actifs de la COVID-19. Photo : Marie Chabot-Johnson

La situation du 27 mai

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta Deena Hinshaw a aussi annoncé que 25 nouveaux cas avaient été répertoriés dans les dernières 24 heures. Il y a aussi deux décès supplémentaires, pour un total de 141.

Les deux décès sont des femmes, une de plus de 90 ans et une autre de plus de 100 ans, qui habitaient à la résidence pour personnes âgées Extendicare Hillcrest de Calgary.

Il y a actuellement 679 actifs en Alberta, soit 35 de moins que mardi. De ceux-ci, 43 personnes sont hospitalisées et quatre personnes sont aux soins intensifs.

La Dre Deena Hinshaw a aussi confirmé que la province, qui a annoncé mercredi qu’elle pourrait lever l'état urgence sanitaire le 15 juin, pourrait aussi devancer la phase deux du plan de relance qui doit normalement entrer en vigueur le 19 juin.

« Une décision finale n’a pas été prise, mais comme les chiffres sont bas, cela nous donne la confiance de pouvoir l’évoquer », a expliqué la Dre Deena Hinshaw, ajoutant que l'accès aux centres sportifs pourrait être autorisé dès la phase deux, alors que cela est normalement prévu à la phase trois et qu’une proposition en ce sens serait déposée la semaine prochaine auprès du gouvernement.

Du hockey à Edmonton?

La Dre Deena Hinshaw a aussi parlé d’une possible reprise des matchs de hockey de la Ligue nationale de hockey à Edmonton. Elle a expliqué que des détails étaient en train d’être finalisés pour que les joueurs puissent voyager au Canada.