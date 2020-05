Des restaurateurs montréalais manifestent pour obtenir des réponses

Près d'une centaine de personnes, dont environ 30 restaurateurs, ont fait entendre leur batterie de cuisine pendant environ 30 minutes en matinée sur la place Jacques-Cartier et autour de l'hôtel de ville.

Le gouvernement provincial a autorisé les magasins de détail de Montréal ayant un accès extérieur à reprendre leurs activités cette semaine, mais il n'a pas encore annoncé quand les restaurants pourraient ouvrir leurs salles à manger.

Eric Luksenberg, qui possède deux restaurants sur la place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal, a dit que sans la manne de la saison estivale, il ne serait pas en mesure de payer son loyer l'hiver prochain. Il a donc eu l'idée de faire un peu de bruit.

Un autre propriétaire de restaurants, Donato Trafficante, estime avoir été privé de plus de 80 000 $ en revenus à ses deux établissements le week-end dernier. Il a soutenu que s'il ne pouvait pas ouvrir cet été, cela pourrait prendre deux à trois ans pour récupérer.

M. Trafficante espérait que la manifestation attirerait l'attention de la mairesse de Montréal Valérie Plante et du premier ministre du Québec, François Legault.

Il a déclaré que 80 % des ventes se font entre avril et septembre, et que l'incertitude amène beaucoup de craintes.

M. Luksenberg, dont les restaurants sont Chez Éric et Homard Fou, a déclaré que les restaurants paient le prix de la mauvaise gestion des résidences de soins de longue durée, qui ont connu les pires éclosions de COVID-19.

La prochaine étape est de savoir quand le gouvernement nous donnera une date [de réouverture], a dit M. Luksenberg. Si nous n'avons pas de date, la prochaine étape, c'est peut-être de fermer les portes et de faire faillite.

À raison de 15 000 $ de loyer par mois, on va devoir tellement d'argent au propriétaire que nos commerces ne vaudront plus rien. Cet hiver, jamais on ne pourra verser un tel montant si on ne travaille pas pendant l'été, c'est clair.

Eric Luksenberg, propriétaire de deux restaurants