La plage de la petite Floride à Bécancour fermée jusqu’à nouvel ordre

Dans un communiqué, la Ville soutient qu’il n’est pas possible d’assurer la sécurité pour tous en maintenant la plage ouverte.

Cette décision est prise d’un commun accord entre la Ville de Bécancour, la Sûreté du Québec, la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB), ainsi que la Santé publique, et ce, dans le but de protéger la population en contexte de pandémie et assurer le respect de ce lieu.

Extrait du communiqué