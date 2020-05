L'entreprise MQM s'installe au chantier naval de Bas-Caraquet

MQM Quality Manufacturing est une entreprise importante dans la Péninsule acadienne qui a fait ses preuves ailleurs au pays et à l'extérieur. Elle se décrit comme un chef de file du secteur canadien de la fabrication et de l'installation de structures en acier .

Au Centre naval du Nouveau-Brunswick, à Bas-Caraquet, cet atelier était devenu vacant depuis le départ du Groupe Océan. Un autre bâtiment du centre naval est occupé par Construction navale atlantique.

Le Groupe Océan était un des principaux locataires du chantier naval de Bas-Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

MQM veut ainsi élargir ses activités. Elle a récemment obtenu deux contrats et les travaux doivent débuter début juin. L'entreprise de Tracadie a l'intention d'embaucher au moins 25 travailleurs qualifiés au cours des deux prochaines années.

MQM oeuvre depuis 1993 dans le secteur de la construction industrielle et fait travailler environ 150 personnes.

Soulagement à Bas-Caraquet

La Municipalité de Bas-Caraquet se réjouit de la tournure des événements, particulièrement en ces temps troubles de pandémie au cours de laquelle les bonnes nouvelles au plan économique se font rares.

Roger R. Chiasson, maire de Bas-Caraquet. Photo : Radio-Canada

Le maire de Bas-Caraquet, Roger Chiasson, accueille donc à bras ouverts l'arrivée à Bas-Caraquet de cette entreprise de la Péninsule acadienne.

On est très contents à la municipalité de Bas-Caraquet et on espère que les travaux vont débuter sous peu et que des employés vont pouvoir y travailler assez rapidement.