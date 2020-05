Une brigade anti-COVID-19 sur les quais de la Gaspésie et de l’archipel madelinot

Depuis le début du mois de mai, une patrouille visite les quais de la région afin de s’assurer du respect des mesures d'hygiène et de distanciation mises en place pour contrer la pandémie.

L’équipe s’occupe de diffuser de l’information et de répondre aux questions afin de favoriser une prise en charge collective des règles de prévention de propagation du coronavirus.

Les interventions sont de nature plus préventive que coercitive, selon Louis-Charles Rainville de la Direction de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Déjà, plusieurs règles sanitaires ont été mises en place pour éviter la propagation du virus sur les bateaux, où l’espace est limité, ainsi que lors du débarquement des prises sur les quais. La patrouille verra à les rappeler.

Les quais sont aussi des endroits où il y a un va-et-vient de visiteurs, notamment de pêcheurs des provinces voisines.

Les premiers débarquements de crabe des neiges en 2020 Photo : Radio-Canada

L’initiative a d'ailleurs été mise en place à la suite de la collaboration développée entre la Direction de santé publique (DSP) et la Sûreté du Québec durant l’implantation des postes de contrôle aux entrées de la région.

Contrôler les attroupements

Les quais de la Gaspésie et des Îles sont à la fois des lieux de transactions pour ceux qui achètent le poisson, des lieux de loisirs pour ceux qui pratiquent la pêche récréative et des lieux de rassemblement forts prisés par les résidents et les touristes.

Ce n’est pas spécifique à notre région, mais c’est particulier à tout l’Est-du-Québec, la place que prennent les quais dans nos vies. Louis-Charles Rainville de la Direction de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

La DSPDirection de santé publique estimait donc important d'y assurer une vigie. On craignait, et on craint un peu encore, qu’il y ait de gros rassemblements , souligne le porte-parole de la DSPDirection de santé publique .

Quai aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Louis-Charles Rainville souligne qu’il ne s’agit pas d’empêcher les gens de profiter des installations, mais de les encourager à le faire de manière sécuritaire.

Avec cette équipe d’intervention, la DSPDirection de santé publique et la Sûreté du Québec continueront à coordonner leurs actions.

Les policiers pourraient d’ailleurs intervenir s'ils constatent que les règles de distanciation ne sont pas respectées.

L’équipe d’intervention est aussi composée de travailleurs de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Elle sera en place jusqu’en octobre.

Avec la collaboration de Sylvie Aubut