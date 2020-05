90 000 masques destinés au Québec disparaissent à l'aéroport de Toronto

Le président et fondateur de I3 Biomédical hésite à parler carrément d’un vol, mais il admet que c’est l’hypothèse la plus probante en ce moment .

Ça fait maintenant une dizaine de jours et plus qu'une recherche a été faite, et tout compte fait, ils se sont vaporisés dans les airs , s’étonne Pierre Jean Messier, un peu perplexe.

Pierre Jean Messier, président et fondateur de I3 Biomédical Photo : Radio-Canada

J'espère qu'ils vont les retrouver, mais disons qu'en ce moment, personne n'y croit. Pierre Jean Messier, président et fondateur de I3 Biomédical

Un courriel qu’il a reçu du transporteur aérien - courriel que nous avons pu consulter - confirme que les 90 000 masques en provenance du Mexique ont bel et bien passé les douanes à Toronto le 12 mai pour un transfert vers Montréal.

Le 18 mai, les autorités aéroportuaires ont signalé que le matériel manquait à l’appel. Des recherches ont été effectuées le lendemain aux aéroports de Toronto et Montréal sans que la demi-tonne de masques soit retracée.

Selon Pierre Jean Messier, il est peu probable qu’une telle quantité de masques ait pu être replacée à bord d’un avion et quitter le pays. Il soupçonne plutôt une ou plusieurs personnes mal intentionnées de les avoir fait sortir de l’entrepôt.

Le [destinataire] est clairement identifié comme étant des hôpitaux. Alors prendre du matériel, dont tout le monde est au courant qu'il est tellement nécessaire, et le faire disparaître comme ça, c'est pas très noble , dénonce l’entrepreneur.

À écouter : Entrevue avec Pierre Jean Messier à l'émission Première heure

Pas de conséquence pour le CHU de Québec

Les masques qui ont disparu représentent qu’une petite partie d’une commande de deux millions de masques effectués par le CHU de Québec, responsable de l’approvisionnement en matériel médical de tout le Québec pour la durée de la pandémie.

Le président de I3 Biomédical précise que les masques manquants ont rapidement pu être remplacés, à grands frais, en devançant une autre livraison en provenance du Mexique.

L’incident a néanmoins grandement ébranlé sa confiance quant à la fiabilité des transferts de matériel médical par la métropole canadienne.

Cette situation à Toronto, elle est particulièrement unique. Sincèrement, je ne me serais pas attendu à ce que ça se passe. [...] On ne passera plus par Toronto. C'est déjà implanté au niveau opérationnel.

Il a aussi mis en place plusieurs mesures de protection additionnelles pour les chargements de matériel médical qui transitent par le Canada, des mesures que son entreprise réserve habituellement aux pays où le matériel est plus à risque de disparaître.

L'aéroport Pearson de Toronto vu des airs. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Fabriqués au Québec, assemblés au Mexique

Pierre Jean Messier précise que les masques chirurgicaux qu’il fabrique sont entièrement conçus au Québec, mais que le dernier assemblage se fait au Mexique, pour des raisons de coûts.

Selon lui, il serait très facile de faire l’ensemble de la production au Québec, à condition que les gouvernements renoncent à acheter des produits qui sont trois cents plus bas .

Le dirigeant de I3 Biomédical soutient qu’il n’aurait pas besoin de prêts ni de subventions pour rapatrier l’ensemble de ses opérations au Québec, seulement l'engagement que les hôpitaux vont continuer à acheter des produits canadiens et québécois, pas pour deux ou trois mois, mais pour les années qui viennent .

Pierre Jean Messier se souvient très bien des discours politiques quand le SRAS et la grippe H1N1 menaçaient la planète. On a toujours dit qu'il fallait cesser d'être dépendants, mais dès que la crise passait, on revenait aux achats au plus bas prix.

Il espère que les conclusions qui seront tirées de la pandémie de COVID-19 seront durables.

Avec les informations de Daniel Boily et d'Olivier Lemieux