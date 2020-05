Faites vos mises au premier encan virtuel de la Fondation du MNBAQ

En raison de la COVID-19, l''encan de la Fondation du MNBAQ, qui devait avoir lieu lors du Gala du 2 mai dernier, est plutôt devenu un encan virtuel ouvert à tous. Dès maintenant, vous pouvez faire vos mises. Les prix de départ varient entre 1200 $ et 22 400 $.

On en a profité pour décloisonner l'encan et permettre à tout le monde de profiter des magnifiques œuvres qu'on offre , explique Lise Dubé, présidente et directrice générale de la Fondation du Musée.

Jusqu'au 31 mai, l'encan  (Nouvelle fenêtre) propose une sélection d’oeuvres d’artistes québécois.

Nous partons (le prix) les œuvres à 80 % de leur valeur. C'est vraiment intéressant pour les gens qui souhaitent acquérir une oeuvre , ajoute Mme Dubé.

Marcelle Ferron, Vue de la terra, Huile sur toile, 40 X 72 pouces, 1991 Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Des œuvres de Marcelle Ferron, Marc Séguin, Suzor Côté, Alfred Pellan et plusieurs autres sont mises aux enchères.

C'est très rare qu'il y a des Pellan sur le marché. C'est un des grands de l'art moderne. On a la chance d'avoir trois estampes de Pellan qui sont disponibles , précise Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ.

Alfred Pellan, Et que le fruit de cette union…, du livre d'artiste Le Cirque sacré, Eau-forte, sans no, avec texte, signé, daté 1980, 21 1/2 X 23 3/4 pouces, 1980 Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Peut-être que l'art s'affirme de plus en plus comme une chose essentielle dans nos vies Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ.

Un chandail de Shea Weber

D'autres lots attendent vos mises, notamment un chandail des Canadiens signé par Shea Weber.

Chandail des Canadiens de Montréal signé par Shea Weber, pour l'encan virtuel de la Fondation du MNBAQ Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

L'encan de la Fondation du MNBAQ vise à soutenir le programme L’Art d’être humain qui souhaite amener un public plus marginalisé ou fragilisé au musée.

Faut faire plus d'efforts que d'autres lieux culturels pour attirer des gens qui sont moins notre public. On voit que lorsqu'on fait des efforts vers des visiteurs moins habituels, ça enrichit l'expérience de tous nos visiteurs , conclut Jean-Luc Murray.

L'encan virtuel du MNBAQ prend fin dimanche à 23 h.