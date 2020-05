Les confessions de Matthew : « Ça a apporté beaucoup de sourires, d’espoir et de bonheur »

Pour moi, ce ne sont pas des clients, ce sont des amis, des membres de ma famille. Matthew Clairoux, directeur des loisirs, Résidence Portobello

Confessions en confinement - Matthew Clairoux

J’ai agi

« Je voulais amener un peu de bonheur à la résidence en installant des photographies qui feraient sourire tout le monde. J’avais entendu parler d’un projet de mur de photographies dans une autre résidence. Ils ont demandé au personnel de fournir de belles photographies de gens souriants. Mais, moi, je me suis tourné vers toute la communauté d’Orléans. J’ai demandé aux gens de m’envoyer des photos de leurs enfants qui jouent, qui font des grimaces ou qui sourient tout simplement. Je les ai installées ensuite sur les murs de notre résidence. »

Environ 200 photos sont affichées sur des murs de tous les étages de la résidence. Photo : Avec la gracieuseté de Matthew Clairoux

La réaction

« Ça n'a pas commencé vite. Dans les premières heures, j’ai reçu juste quelques photos. Je me suis dit : “OK, je comprends, les gens veulent pas afficher leurs photos de famille.” Mais pendant la soirée, j’ai reçu une centaine de photos du monde. Wow! J’étais surpris. Puis, ça a continué. J’en ai reçu suffisamment, environ 200, pour en mettre sur tous les étages de la résidence. »

Ça a vraiment changé tout le moral des gens dans l’édifice. Résidents et employés. Matthew Clairoux, directeur des loisirs, Résidence Portobello

L’impact

« Quand on regarde les photos, on sourit. C’est automatique. Il y a eu tellement de sourires! Les résidents étaient tellement heureux et ça a apporté tellement de bonheur. Et pas juste les résidents. Les employés aussi. Certains sont devenus émotifs et ils ont commencé à pleurer. Mais en gros, ça a fait du bien à tout le monde. »

Le projet de Matthew a apporté du bonheur aux résidents et aux employés. Photo : Avec la gracieuseté de Matthew Clairoux

Ce que je retiens

« C’était simple à faire. Et ça a permis de remonter le moral des résidents. C’est ce qu’on essaie de faire. Je me sens comme si j’ai accompli ce que je voulais faire. Ça fait six ans que je travaille dans ce domaine et j’ai toujours été là pour les résidents. La participation de la communauté d’Orléans m’a vraiment touché. C’est quelque chose de très spécial que je ne vais jamais oublier. Je vais continuer. J’ai d’autres projets. »