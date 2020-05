Des infirmières manifestent devant l'Hôpital de Rimouski.

Les infirmières du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent et les professionnels et techniciens du syndicat APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux -Bas-Saint-Laurent dénonçaient ainsi leurs conditions de travail en pleine pandémie de COVID-19.

Ces travailleurs se disent épuisés de travailler sous la menace d’être privés de jours de congé, de vacances, de voir leurs horaires modifiés sans avertissement et d'être obligés de travailler à temps complet.

Des manifestations similaires ont été organisées aux quatre coins de la province sous le thème Mortes de fatigue par des syndicats affiliés à Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Des professionnels de la santé manifestent devant l'Hôpital de Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les syndicats disent avoir rencontré les dirigeants du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent concernant les vacances estivales de leurs membres, et qu'une coupe importante du nombre de semaines de vacances est prévue.

On ne trouve pas que c’est une stratégie gagnante de l’employeur d’avoir fait cette proposition-là , soutient la présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent, Cindie Soucy.

Les syndicats demandent au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de respecter leurs conventions collectives pour l'attribution des vacances cet été.

C’est incompréhensible, c’est inconcevable. Si on presse le citron avant que ce ne soit le temps, on va avoir des gens extrêmement épuisés quand ça va être le temps de répondre présent. Cindie Soucy, présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent

De son côté, la conseillère aux communications pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet-Michaud, indique que l'attribution des vacances de cet été fait partie des négociations nationales entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les syndicats.

Elle ajoute que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent souhaite accorder trois semaines de vacances aux employés qui le désirent cet été.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse