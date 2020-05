L’Outaouais déplore 2 nouveaux décès attribuables à la COVID-19

Les plus récents décès sont survenus au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond — où sept résidents sont morts de la COVID-19 — et à la phase 2 des Résidences de la Gappe, qui compte désormais deux victimes du coronavirus parmi ses résidents.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais confirme maintenant 29 cas chez les résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond et 25 dans la phase 2 des Résidences de la Gappe. Mercredi après-midi, un syndicat a demandé l'intervention de l'armée dans ce second établissement.

Il y a également une éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Champlain, qui compte sept cas parmi ses résidents. Du côté des résidences privées pour aînés, le Manoir des Trembles et la Résidence Cité-Jardin comptent chacune un cas confirmé.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte aussi 13 nouvelles infections en Outaouais, ce qui porte à 518 le nombre confirmé de personnes atteintes de la COVID-19 dans la région. Avec 272 cas rétablis, les guérisons dans la région continuent de faire du surplace.

Le nombre de personnes hospitalisées a quant à lui grimpé légèrement, pour s'établir à 14 mercredi. Une seule personne reçoit des soins intensifs au centre désigné COVID-19 de l'Hôpital de Hull.

Pour l'ensemble du Québec, 541 nouvelles infections ont été détectées par la santé publique, portant à 49 139 le bilan des cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, au moins 15 319 sont considérés comme rétablis.

Toutefois, 89 noms se sont ajoutés à la liste des personnes décédées de la COVID-19 dans la province. Le bilan des victimes s’élève maintenant à 4228.