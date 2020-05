TVA a dévoilé mercredi les émissions qui seront diffusées le dimanche soir cet automne. Si le public devra patienter jusqu’en 2021 pour voir à nouveau Révolution, La voix fera son retour au mois de septembre, puis deux nouvelles émissions seront proposées à partir du mois d’octobre, dont la version québécoise de The Recording Studio.

Les enregistrements de La voix ont été interrompus en mars dernier en raison de la pandémie de COVID-19. En septembre, ce concours de chant télévisuel, animé par Charles Lafortune, reprendra avec six émissions, dont la première reviendra sur les moments marquants des émissions de cet hiver.

Les candidates et les candidats encore en compétition seront entourés par les coachs Garou, Cœur de pirate, Marc Dupré et Pierre Lapointe.

Dans son communiqué, TVA précise que ces émissions seront produites et présentées en fonction des mesures sanitaires qui prévaudront à ce moment .

Marc Dupré à la barre de The Recording Studio

À partir du mois d’octobre, une fois La voix terminée, Marc Dupré continuera d’être à l’écran le dimanche soir puisqu'il animera une nouvelle émission : l’adaptation québécoise de The Recording Studio.

Le chanteur Marc Dupré Photo : ATTRACTION IMAGES

Lancée en Australie l’an dernier, The Recording Studio propose à des anonymes d’enregistrer une chanson dans un studio professionnel.

Grâce à l’aide de spécialistes de la musique, les personnes participantes pourront enregistrer une chanson à offrir à une personne chère à leur cœur.

C’est le compositeur et réalisateur Fred St-Gelais, ami de Marc Dupré et ancien collaborateur de Marie-Mai, qui assurera la direction musicale de l’émission et qui réalisera certaines des chansons interprétées par les personnes participantes.

L'humour au programme dans Bijoux de famille

Pendant 12 semaines, The Recording Studio occupera la case horaire du dimanche soir avec une autre nouveauté : Bijoux de famille.

À chaque émission d'une heure, Charles Lafortune recevra trois personnalités, dont des humoristes qui présenteront des numéros sur le thème de la famille.

Révolution de retour en 2021, mais pas Studio G

La compétition de danse Révolution ne reviendra pas sur TVA avant 2021 en raison des contraintes liées au respect des mesures de distanciation physique puisque les danseuses et danseurs exécutent notamment des chorégraphies en groupe.

TVA a aussi décidé de ne pas renouveler l'émission Studio G, animée par Maripier Morin. La chaîne a avancé les contraintes posées par la COVID-19 pour expliquer sa décision.