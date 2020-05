Victoria donne 75 000 plants de légumes à la population

Au mois d'avril, tout au début de la pandémie, la capitale, connue pour ses nombreux jardins floraux, a demandé aux employés responsables des parcs de faire pousser entre 50 000 et 75 000 plants comestibles dans les serres municipales pour les distribuer par la suite à la population.

C’est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que Victoria contribue à la sécurité alimentaire de la population en faisant pousser des plantes potagères plutôt que des fleurs.

La Municipalité distribue les jeunes plants avec l’aide de 30 organismes à but non lucratif, dont LifeCycles Project Society, qui s'adresse aux élèves et aux employés du district scolaire du Grand Victoria.

Au lancement de ce projet, nous l’avons présenté à la direction du district et nous avons saisi l’occasion d’utiliser son programme de distribution de repas pour y ajouter les plants de légumes , explique Leah Seltzer, de LifeCycles Project Society.

Les élèves du district participent également à la distribution et ont l’occasion de découvrir l’agriculture urbaine et de recevoir un crédit d’expérience de travail.

Selon Mme Seltzer, cette initiative suscite beaucoup d'intérêt : Il y a beaucoup d’incertitude en ce moment. Les gens veulent se rapprocher et garder espoir et cultiver leur propre nourriture.

La Ville compte distribuer 75 000 plants de tomates, de concombres, de courges, de courgettes, de laitues, de basilic, de persil, de bettes à carde, de choux et de choux frisés.

Robyn Murray fait parmi des 170 familles de Victoria qui ont déjà reçu leurs plants. Nous avons un jardin tous les ans que je n’ai pas encore eu la chance de commencer, dit-elle. C’est donc une bonne occasion de ramasser des plants pour que je les plante ce week-end.

Pour savoir où se procurer des plants, il suffit de se rendre sur le site web de la Ville de Victoria.