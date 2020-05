COVID-19 : la région de Québec franchit le cap des 100 morts

Au total, 1471 cas sont confirmés dans la région de Québec.

L'un des nouveaux décès déplorés est survenu parmi les résidents des Jardins du Haut-Saint-Laurent à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le dernier bilan y fait état de 20 résidents et 31 employés infectés.

C'est le premier décès lié à la COVID-19 de cette résidence qui accueille 250 personnes et emploie 300 travailleurs.

On s'attend à avoir d'autres cas. On a dépisté l'ensemble de l'installation, travailleurs de la santé et usagers , prévient le directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale, le docteur François Desbiens.

Le Dr Desbiens confirme également que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale viendra en aide aux CHSLD, en envoyant du personnel, notamment.

Le syndicat qui représente les employés l'établissement indique que les travailleurs sont inquiets.

On a suffisamment de personnel pour le moment, mais il faudrait que ça arrête prochainement, parce que si les employés continuent à tomber comme ça, ça pourrait être problématique à long terme , indique Paul-André Caron, conseiller du Syndicat québécois des employés de service affilié à la FTQ.

M. Caron souligne cependant la transparence dont fait preuve la direction de l'établissement.

Sur la Rive-Sud, le nombre de décès liés à la COVID-19 reste stable à 8 et un total de 491 personnes ont été infectées.