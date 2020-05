Minuit moins une pour des camps de jour menacés de faillite

L'Association des camps du Québec demande au gouvernement Legault de répondre à sa demande d'ici le vendredi 29 mai, sans quoi plusieurs installations feront l'impasse sur la saison.

Les camps de jour sont organisés à 75 % par des organismes à but non lucratif et des entreprises privées.

On a l'impression que tous les camps de jour, c'est municipal. Ce n'est pas exclusivement municipal , indique le directeur général, Éric Beauchemin.

Selon lui, le tiers des camps pourrait même faire faillite si rien ne change.

L'ouverture de notre camp de jour présentement nous ferait vivre un grand déficit budgétaire. Il faut comprendre qu'on est un organisme sans but lucratif , explique Olivier Lauzon, directeur général du camp Portneuf.

L’organisme a annoncé aux parents la semaine dernière qu’il ne serait pas ouvert cet été. Dans la situation actuelle, le coût d’un séjour doublerait en raison des mesures sanitaires. Impensable de refiler la facture aux familles.