Motto, une expérience interactive sur téléphone mobile

Motto, c'est la nouvelle application lancée par l’Office national du film et le studio AATOAA (prononcé "à toi") qui raconte l'aventure d'un sympathique fantôme appelé Septembre. L'application gratuite, créée pour appareils mobiles, vous demande d'interagir, de filmer, pour avancer dans l'histoire et pour retrouver Septembre. Curieux?

Quand vous ouvrez l'application, Motto vous accueille et vous interpelle pour que vous embarquiez dans l'histoire à l'aide de vos vidéos et d'autres échanges. Vos vidéos vous permettront d'avancer dans l'histoire. Semblable à un livre interactif, le récit se poursuit, composé d’écrits, entrecoupé de milliers de petites vidéos.

L'histoire, c'est donc cette quête pour retrouver Septembre. Du désert du Chili, à la mer ou dans une ruelle en hiver, l'aventure vous transportera un peu partout sur la planète, par des images déjà récoltées par l'équipe, mais aussi par les vôtres qui vont contribuer à l'oeuvre collective, en constante évolution.

Vincent Morisset, réalisateur de Motto, est surtout connu pour ses nombreuses collaborations avec le groupe Arcade Fire. Il a notament travaillé sur Neon Bible qui est considéré comme le premier vidéoclip interactif. Photo : ONF

Le réalisateur du projet, Vincent Morisset, connu entre autres pour ses créations de vidéo-clips interactifs, s’est toujours intéressé à ce type de contacts.

La thématique du regard sur les choses est récurrente dans mes projets. Si tu marches dans la forêt et que tu prends le temps d’observer, il y a plein de choses qui émergent. Je trouve intéressant de dire qu'on puisse changer notre prisme sur les choses parce que ça change toute notre perception et je trouve que l'interactivité permet de transformer et de contrôler ce que l’on voit. Vincent Morisset, réalisateur, studio AATOAA

Ce fut tout un défi pour l’équipe de production, qui voulait créer une oeuvre universelle, bilingue, pouvant ainsi atteindre une large population.

Remue-méninges, improvisation, c’est trois ans de travail qu'il a fallu pour mettre en forme le projet. Il fallait trouver une histoire et un fil conducteur qui allait lier toutes les petites vidéos.

"On jouait avec des images qui étaient vraiment brutes, des vidéos de la vraie vie, du quotidien, comme des déchets, des allées, une chicane de couple. Je voulais écrire une histoire qui représente tout le monde." Sean Micheals Photo : ONF

C’est l’écrivain Sean Michaels qui a été interpellé pour l’écriture de Motto. Plus habitué à écrire en solo ou sur des projets plus concrets, c’était une première expérience pour l’auteur de créer un projet abstrait.

Dans mes romans, ce sont rarement des personnages typiques, je vais plutôt chercher quelque chose d'éphémère, un rêve, une lumière, un parfum. Alors avec Motto, j’ai commencé avec ça, explique l'auteur.

Motto devient le récit de l’utilisateur tout en étant un récit collectif, avec des effets visuels et interactifs. Photo : ONF

Mais l'auteur a aussi voulu ajouter du fantastique au réalisme. C'est alors qu'est survenue l'idée d'ajouter un personnage, un fantôme, et de le nommer Septembre. Une façon, selon Sean Michaels, de rejoindre tout le monde puisque Septembre est invisible, comme les créateurs des vidéos.

L'écrivain Sean Micheals a obtenu entre autres le prix Scotiabank Giller pour son premier roman "Us Conductors". Photo : ONF

J’ai trouvé l’idée du fantôme parce que Motto, c’est sans comédien. Puisque ce sont des vidéos “empruntées”, le visage des participants est caché. Et en choisissant le nom Septembre, on a voulu aussi que le fantôme soit sans genre. Donc tout le monde peut s’identifier à Septembre. Sean Michaels, auteur

L'équipe a voulu assurer l'anonymat des participants pour inciter le plus de gens possible à partager leurs vidéos, pour éviter toute forme de compétition et de performance.

Pas besoin d'être un artiste pour participer, c'est vraiment un projet qui met en valeur la poésie et la beauté des choses dans toute leur simplicité, confie Vincent Morisset. Motto parle beaucoup de la mémoire et de notre rapport aux choses, comment on peut changer notre regard . Je pense qu'à l'époque où l'on est, dans le déconfinement, il y a plein de changements, de paradigmes et je pense que ça peut nous faire du bien de redécouvrir les choses autour de nous, sous un autre oeil, de façon intime et en même temps d'avoir un sentiment d'appartenance dans cette collectivité.

Motto, c'est 6 chapitres d'environ une quinzaine de minutes, sur téléphone mobile seulement. Les participants peuvent prendre leur temps, prendre une pause et recommencer l'aventure, ou, réussir à trouver Septembre avec Motto, d'un seul coup.

Pour découvrir Motto visitez : motto.io