Le Musée du Montréal juif doit déménager

L'édifice est situé à l'intersection de l'avenue Duluth, au sein du quartier où tant d'immigrantes et d'immigrants juifs se sont installés au siècle dernier.

Bien que nous sommes confiants quant à notre avenir à long terme, notre local a été le cœur et l'âme de notre communauté au cours des quatre dernières années, a écrit la direction du musée sur les réseaux sociaux. Nous éprouvons donc de la peine et de la difficulté à quitter un espace qui signifiait tant pour nous, pour vous et pour la ville.

La direction dit avoir été choquée d'apprendre la nouvelle de la vente, et la demande de quitter les lieux, la semaine dernière, mais dit être prête à faire face à cette situation inattendue .

En attendant le déménagement, le Musée du Montréal juif offre une programmation en ligne et la direction affirme qu'elle a des projets pour l'avenir.

Le musée a été fondé en 2010. Il diffuse l'histoire et les récits la communauté juive de Montréal notamment par des visites guidées de quartiers et d'édifices historiques juifs, des expositions virtuelles, une collection d'histoire orale, une programmation publique ainsi que des expositions.