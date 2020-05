Doris Larouche quitte la radio et tend le micro à Catherine Doucet

Doris Larouche se dirige vers la retraite et, déjà, ses projets se multiplient. Elle affirme partir avec le cœur léger et le sentiment du devoir accompli. En effet, peu de femmes peuvent se targuer d’avoir réussi une carrière de 40 ans derrière le micro.

Je me sens privilégiée d'avoir pu parler à ces milliers de personnes qui m'ont raconté tant d'histoires de vie en entrevue. Doris Larouche

Elle avoue que cette relation quotidienne avec les auditeurs va lui manquer.

Le plus marquant de sa carrière? La couverture de la cérémonie des Oscars à Hollywood en 1999. Elle était alors chroniqueuse culturelle à Québec.

Doris Larouche sera à l'antenne jusqu'à la fin juin avant de céder sa place à Catherine Doucet. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

De Doris à Catherine

L’émission radiophonique de fin d’après-midi passera d’une femme de tête à une autre, avec l’arrivée de Catherine Doucet.

À Radio-Canada, elle a entre autres été chroniqueuse météo au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis responsable de la revue de presse et des médias sociaux à Y’a des matins et C’est jamais pareil, en plus d’assumer l’animation à plusieurs reprises. Elle entreprendra cet été une autre étape de sa carrière.

Ça fait longtemps que j’attends un défi comme ça. J’ai l’impression d’être prête, mais en même temps j’ai un peu le vertige! Catherine Doucet

Ce sont de grandes chaussures à chausser avec Doris Larouche et Jean-Pierre Girard qui étaient là avant, explique-t-elle. C’étaient deux animateurs chevronnés. Ça met une pression supplémentaire.

Elle avoue que prendre la barre de l’émission en pleine pandémie sera un défi supplémentaire, même si elle rejoint une équipe expérimentée. On veut trouver le bon équilibre entre le divertissement et l’information pour que les gens continuent d’être à l’écoute , explique-t-elle.

Le nom de l’émission qui succédera à Style libre n’a pas encore été dévoilé. Jean-Marie Munger demeure aux commandes à titre de réalisateur.