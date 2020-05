Brunswick News ferme les bureaux de ses hebdomadaires

Dans une note de service distribuée au personnel lundi, le vice-président Jamie Irving annonce que ces bureaux ferment définitivement et que les employés touchés vont continuer à travailler de leur domicile. Des employés de Brunswick News, comme ceux de bien d’autres entreprises, travaillaient déjà à distance durant cette pandémie.

Les bureaux qui ferment sont ceux des journaux Cataracte et Victoria Star à Grand-Sault, Northern Light à Bathurst, The Tribune à Campbellton, Miramichi Leader, Bugle Observer à Woodstock, et Kings County Record à Sussex. Brunswick News ferme aussi ses bureaux à Richibucto, Edmundston et St. Stephen.

La note de service de Jamie Irving informant les employés de la fermeture de leurs bureaux et de la poursuite de leur télétravail. Photo : CBC

Brunswick News garde ouverts les bureaux de ses quotidiens. Mais le Telegraph-Journal, à Saint-Jean, et le Daily Gleaner, à Fredericton, avaient déjà quitté les édifices qu’ils occupaient depuis des décennies pour s’installer dans des propriétés moins centrales.

Le Times & Transcript, à Moncton, reste dans ses bureaux actuels le long de la rue Main où Irving imprime tous ses quotidiens et ses hebdomadaires.Les appels et les courriels de CBCCanadian Broadcasting Corporation à des responsables de la rédaction de Brunswick News sont restés sans réponse.

Des craintes pour la couverture locale

Le maire de Sussex, Marc Thorne, affirme que c’est un jour triste pour toutes les communautés touchées. Il dit craindre une diminution de la qualité de la couverture journalistique de ces publications.

Ce n’était qu’une question de temps pour que Brunswick News prenne cette décision, selon Madeleine Leclerc, ancienne rédactrice en chef de la Cataracte et du Victoria Star qui a quitté l’entreprise il y a trois ans. Les journalistes devaient alors couvrir moins de sujets d’intérêt local pour se concentrer sur des reportages d’intérêt pour les lecteurs du quotidien Telegraph-Journal dans toute la province.

Mme Leclerc dit espérer que les hebdomadaires ne seront pas laissés de côté pour une édition provinciale et que les nouvelles locales ne se retrouveront pas reléguées en dernière page du Telegraph-Journal.

La fermeture des bureaux des hebdomadaires de Brunswick News est décevante pour toutes les communautés touchées, estime le maire de Sussex, Marc Thorne. Photo : CBC/Gary Moore

La note de service n’indique pas clairement si les éditions des hebdomadaires seront toujours imprimées sur papier. La production des hebdomadaires et des quotidiens de langue anglaise est déjà centralisée à Saint-Jean.

La fermeture des bureaux est décevante, affirme David Cadogan, ancien propriétaire de plusieurs hebdomadaires, dont le Miramichi Leader et le Kings County Record. Mais il ne fait aucun reproche à Brunswick News.

David Cadogan rappelle que les journaux sont durement touchés par la chute des revenus publicitaires entraînée par la fermeture d’entreprises ou l’annulation d’activités durant le confinement. C'est le cas partout au Canada et aux États-Unis, souligne-t-il.

Les communautés, selon M. Cadogan, ont toujours besoin d’un journal local indépendant qui couvrent leurs sujets d’intérêts et la conduite de leurs élus. Il se demande qui jouera ce rôle dans la société si les journaux communautaires finissent par disparaître.

Les entreprises de presse souffrent grandement de la baisse des revenus publicitaires qui s’est accentuée à cause de la pandémie, souligne une professeure de journalisme à l’Université Kings College, Kim Kierans. Elle se réjouit d’apprendre grâce à la note de service de Brunswick News que les journalistes continuent de travailler dans leur communauté respective.

La fermeture des bureaux des hebdomadaires laisse toutefois un vide dans ces communautés, selon elle. Les journaux font partie des centre-ville, explique-t-elle. Les gens y vont et viennent, ce qui favorise le partage d’idées et les discussions.

Avec les renseignements de Connell Smith et de Gail Harding, de CBC