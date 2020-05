Retour des messes catholiques en Alberta

Ne pas être autorisé à venir à la messe ni à recevoir le sacrement, c’est une vraie source de difficulté, de souffrance , a reconnu l’archevêque d’Edmonton, Richard Smith, lors d’une rencontre avec les journalistes.

Les évêques et les archevêques albertains d’Edmonton, de Calgary, de Grouard-McLennan et de Saint-Paul se sont entendus sur la façon de respecter les règles provinciales pour les messes.

Les fidèles pourront se retrouver à compter du lundi 1er juin. Les premières messes dominicales devraient être célébrées le 7 juin.

Être séparés comme nous l’avons été, c’est simplement contraire à notre nature catholique. Richard Smith, archevêque d’Edmonton

Capacité limitée

Les églises ne pourront pas accueillir plus de 50 personnes à la fois. Les lignes directrices de la province précisent que, pour les bâtiments les plus petits, cette limite passe à un tiers de la capacité habituelle.

Masques et préinscriptions

Les fidèles devront porter un masque et ne seront pas autorisés à chanter ensemble. Le chant est décrit comme une activité à haut risque par la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw.

L’archevêque Smith s’exprimait devant les journalistes depuis la basilique Saint-Joseph d’Edmonton, un bâtiment qui se remplit généralement d’un millier de fidèles le dimanche.

J’aimerais beaucoup que cette église soit pleine, comme elle l’est d’habitude, et j’aimerais beaucoup entendre de la musique forte, comme c’est le cas d’habitude, a-t-il concédé. Ce n’est pas possible pour le moment.

L'archevêque d'Edmonton Richard Smith a présenté des règles destinées à assurer la santé des catholiques à la messe. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

La communion sera autorisée, mais limitée à la distribution des hosties dans la main des fidèles, et avec du gel désinfectant à portée de main en cas de contact entre le prêtre et un fidèle.

Les paroisses devront recueillir certaines informations personnelles au sujet des personnes présentes au cas où un porteur du virus serait repéré par la suite.

Les conseils distribués par les responsables catholiques ajoutent qu’il faudra limiter les retrouvailles et les discussions entre fidèles avant et après la messe et qu’il faudra alors penser à respecter les précautions en vigueur pour éviter les contaminations.

Les rassemblements religieux ont été interdits à la mi-mars en Alberta, en raison de la progression de la pandémie de COVID-19.