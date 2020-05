Plus de 8000 aînés vivent dans des CHSLD vétustes en totalité ou en partie

Au Québec, 101 bâtiments de CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée sont en mauvais ou très mauvais état et nécessitent un remplacement ou des travaux « urgents », selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ( MSSSministère de la Santé et des Services sociaux ).

Dans ces établissements vétustes en totalité ou en partie, nous avons recensé au moins 8000 résidents, surtout concentrés dans le Grand Montréal.

L'âge et la vétusté des CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée sont déterminants alors que la canicule s'ajoute à la pandémie. Certains bâtiments ne sont pas adaptés pour recevoir des charges électriques supplémentaires avec l'ajout de climatiseurs. Des CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée ont encore des chambres doubles et même triples, ce qui augmente les risques de propagation du virus.

Dans le cas des bâtiments en mauvais état, un remplacement ou une mise hors service « devrait être envisagé » estime le MSSS. Pour ceux en très mauvais état, cela « s'impose ».

Dans l'est de la métropole, le CHSLDcentre d'hébergement et de soins de longue durée Jeanne-Le Ber (351 lits) est dans une situation jugée « critique » avec 33 morts de la COVID et 40 % de ses résidents actuels infectés. Ce qui n'aide pas son sort, c'est que son bâtiment en très mauvais état présente un « niveau très élevé de dégradation et de défectuosité », selon le plus récent bilan des infrastructures du MSSSministère de la Santé et des Services sociaux .

Le premier ministre François Legault et la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a réitéré au cours des derniers jours qu'un total de 25 CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée seront reconstruits ou rénovés en raison de leur extrême vétusté.

Le ministère de la Santé ajoute que cela concerne 2500 places qui échapperont à la vétusté et seront recréées en s'inspirant du concept de maisons des aînés.

Le quart de ces places a déjà fait l'objet d'annonces. La dernière en date remonte au 16 août 2019, en Abitibi-Témiscamingue, selon un courriel du ministère de la Santé.

Il reste donc moins de 2000 places à recréer et aucune annonce n'a encore été faite dans le Grand Montréal, où la vétusté est la plus criante.

Québec refuse de dévoiler la liste des CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée qui restent à rénover ou à reconstruire. Les annonces continueront de se faire au cours des prochains mois , dit l'attachée de presse de la ministre Blais, Marjaurie Côté-Boileau.

On va arriver avec des solutions innovantes pour les CHSLD vétustes, on va l'annoncer prochainement. Marguerite Blais, ministre responsable des Ainés du Québec

Maquettes des futures maisons des aînés. Photo : MSSS

À cela doivent s'ajouter 2600 autres places qui seront créées avec les nouvelles maisons des aînés d'ici 2022. Un budget de 2,6 milliards de dollars est prévu pour l'ensemble des projets que Québec souhaite accélérer.

Mais ces places seront vite comblées tant les besoins sont grands. En date du 25 avril, 3187 personnes étaient en attente d'une place en CHSLDcentre d'hébergement et de soins de longue durée , indique le ministère de la Santé.

Les ravages de la pandémie (2700 morts en CHSLDcentre d'hébergement et de soins de longue durée ) devraient, à moyen terme, diminuer la pression sur le nombre de places, mais le vieillissement de la population viendra ajouter à la demande à long terme.

Des CHSLD vétustes frappés de plein fouet par la COVID-19

Certains vieux CHSLD ont encore des chambres multiples accueillant deux résidents, voire plus. Photo : Radio-Canada

À Montréal, les CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée Éloria-Lepage (32 morts de la COVID-19), Nicolet (24 morts) et Denis-Benjamin-Viger (11 morts) ont tous des bâtiments considérés en très mauvais état. Des travaux urgents sont nécessaires.

Parmi ceux en mauvais état, on retrouve les CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée montréalais Laurendeau (81 morts), Champlain-Marie-Victorin (71 morts) et Benjamin-Victor-Rousselot (50 morts).

L'âge moyen des bâtiments de CHSLDcentres d'hébergement et de soins de longue durée du Québec est de 49 ans et certains tirent la moyenne vers le haut.

Avec un bâtiment âgé de 107 ans, le CHSLDcentre d'hébergement et de soins de longue durée Dorval est aussi considéré en mauvais état. Douze résidents y sont morts.

À Laval, le CHSLDcentre d'hébergement et de soins de longue durée Fernand-Larocque (24 morts) est vieux de 159 ans, mais son état est jugé « satisfaisant » par le ministère. Même état correct, malgré ses 126 ans, pour le CHSLDcentre d'hébergement et de soins de longue durée Grace Dart (61 morts), à Montréal.

Vieux de 142 ans et en très mauvais état, le CHSLD Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière, sera rasé et remplacé par une maison des aînés. Photo : MRC d'Autray