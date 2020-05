Bienvenue au royaume du plexiglas

Une semaine après la phase 2 du déconfinement, les Britanno-Colombiens s'adaptent à leur nouvelle vie sociale restreinte par les mesures sanitaires de la province. Les barrières de plexiglas, les masques et les gants changent la manière dont ils mènent leurs rapports sociaux.

Devant le salon de coiffure La Cabana, à Vancouver, les clients se pressent à la porte. Un ruban de papier crépon barre l'entrée et le propriétaire, Tony Le, parle à ses habitués pour la première fois depuis qu'il a fermé ses portes au mois de mars.

Le coiffeur Tony Le vient de rouvrir son salon "La Cabana" en respectant toutes les nouvelles règles sanitaires à Vancouver Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Tod Kenneth attend son tour sur le trottoir, à quelques mètres de la porte.

C'est ma première coupe de cheveux en deux mois, ça se voit! Tod Kenneth, client du salon La Cabana

La conversation entre Tod Kenneth et Tony Le est rendue compliquée par le masque chirurgical et la visière portées par le coiffeur. Sa voix est étouffée. Il reste à l'intérieur, loin des clients, qu'il n'accueille qu'un par un, quand ils viennent s'asseoir sur le siège pivotant. Les nouvelles règles sanitaires du salon sont écrites à la main et affichées sur la vitrine.

Le coiffeur Tony Le a affiché toutes les nouvelles règles sanitaires de son salon dans sa vitrine. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Être plus sociable et respectueux

C'est un drôle de monde dans lequel on vit , dit Tod Kenneth. Attendre en ligne provoque beaucoup d'anxiété chez les gens. Pour moi, c'est vraiment étrange de réserver ma coupe une semaine à l'avance. Mais je sais que je ne suis pas le seul à faire face à cette anxiété. Alors, avoir à porter un masque, à être plus sociable et respectueux, ça semble être une bonne chose.

De son côté, le coiffeur avoue travailler trois fois plus pour respecter toutes les règles sanitaires. Il nettoie beaucoup plus, et doit porter masques, visière et gants en permanence. Même situation pour sa femme, qui est copropriétaire du salon.

Parler sous le masque, ça donne vraiment chaud Tony Le, propriétaire, salon de coiffure La Cabana

La socialisation avec les clients, dans ce quartier très vivant de l'Est de Vancouver, n'est plus la même.

Je ne peux plus parler autant , explique Tony Le. Je dois d'abord m'assurer que je fais bien mon travail. D'habitude, on parle sports, politique, mais plus maintenant.

Le restaurant-test de Vancouver

À quelques kilomètres de là, un restaurant vient de rouvrir ses portes après avoir servi de la nourriture à emporter pendant deux mois. L'établissement Bells and Whistles est le restaurant-test de Vancouver. Son copropriétaire siège sur le comité de professionnels qui conseille les autorités provinciales de santé. Et des vidéos montrant aux autres restaurateurs les pratiques sanitaires à adopter ont été tournées dans l'établissement.

Ce n'est plus aussi occupé qu'avant. Et pour beaucoup de clients, c'est mieux comme ça. James Iranzad co-propriétaire, Bells and Whistles

Dans le restaurant, qui est normalement très fréquenté, des tables ont été enlevées. Il y a aussi beaucoup moins de tabourets autour du bar. L'équipe a essayé de respecter autant que possible la distance de 2 mètres réglementaire entre les clients, et entre clients et serveurs.

Cloisons de plexiglas

Quand cela n'a pas été possible , dit James Iranzad, on nous a demandé de placer des cloisons en plexiglas. Sur la terrasse, vous voyez des cloisons entre les bancs et derrière moi, au bar, vous voyez des cloisons qui séparent les clients de notre personnel.

Une cloison de plexiglas est placée entre un client et les employés du bar, dans le restaurant Bells and Whistles. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

À l'extérieur, Paul Sewell boit une bière de microbrasserie avec deux amis. Il est complètement séparé de ses voisins de terrasse par une cloison de plexiglas. Mais il est serein : Au moins, on socialise un peu. C'est mieux que d'être enterré à la maison. C'est un pas dans la bonne direction.

Servir à distance

La serveuse Kristina Bruun s'habitue lentement à cette nouvelle réalité. Après deux mois à la maison sans emploi, cette jeune employée est ravie de revenir au travail. Elle sert ses clients avec le plus de distance possible, et porte gants et masque quand elle doit nettoyer une table après le départ de clients.

Tout le monde est content de sortir Kristina Bruun, serveuse, Bells and Whistles

Elle est surprise de retrouver une atmosphère conviviale malgré les séparations des cloisons de plexiglas. C'est beaucoup mieux que je pensais , confie-t-elle. Il y a une bonne atmosphère. C'est un peu différent, mais il y a la même énergie, les gens viennent passer un bon moment.

Une période étrange

Les cloisons de plexiglas et les mesures de distanciation sociale requises dans les restaurants pourraient être en place pour les prochains 12 à 18 mois. Cela permettra aux établissements qui le peuvent de rester ouverts et de renflouer leurs caisses.