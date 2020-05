La Colombie-Britannique veut accueillir la LNH, mais pas à n'importe quel prix

Si le Canada maintient ses règles de quarantaines pour les équipes sportives, nous ne serons pas en mesure de choisir [parmi] les villes canadiennes , a affirmé mardi le commissaire adjoint, Bill Daly, dans une vidéo diffusée par la Ligue.

Pourtant, plus tôt dans la journée, le commissaire Gary Bettman avait annoncé qu’advenant une reprise de ses activités, la LNHLigue nationale de hockey passerait directement en séries éliminatoires, et que Vancouver, Edmonton et Toronto figuraient parmi les villes hôtes en lice.

Les Canucks songent par ailleurs à tenir leur camp d'entraînement aux États-Unis, en raison des règles de quarantaine en vigueur dans la province, affirme le gérant de la formation sportive, Jim Benning.

Or, pour les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique, les règles en vigueur ne sont pas négociables, même si cela veut dire de devoir renoncer aux matchs dans la province.

Nous voulons voir la ligue revenir, mais nous devons nous assurer que c'est dans l'intérêt des joueurs et des communautés dans lesquelles elle opère , soutient le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui s'est entretenu avec ses homologues de l'Alberta, Jason Kenney, et de l'Ontario, Doug Ford.

La province ne modifiera pas les règles en vigueur au risque de compromettre le travail accompli jusqu'à présent en Colombie-Britannique, ont fait valoir le premier ministre, John Horgan, et la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Je comprends qu'il y a un problème concernant la quarantaine. Mais ce sont les règlements en vigueur au Canada, ici à Vancouver, à Edmonton ou à Toronto , rappelle John Horgan.

Même si elle « adorerait voir du hockey », la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, est catégorique : nous avons été très clairs, nous ne modifions en rien les règles d'une manière qui mettrait en péril ce que nous avons accompli ici en Colombie-Britannique , fait-elle valoir.

Mardi, 11 nouveaux cas de la COVID-19 ont été recensés dans la province, et aucun décès lié à la maladie n'a été rapporté au cours des dernières 24 heures.

Amateur de hockey, John Horgan se réjouit à tout le moins d’un retour du sport sur les écrans.