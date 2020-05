Plusieurs conditions pour la réouverture des centres commerciaux

Les règles présentées par le gouvernement prévoient spécifiquement que, au besoin, les agents de sécurité pourront empêcher les rassemblements et même limiter la durée des visites au strict minimum.

Le nombre de clients sera également limité autant pour l'ensemble du centre commercial que pour chacune des boutiques.

Le Carrefour des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie n'est pas surpris par l'orientation des règles de sécurité imposées par Québec. Sa directrice générale, Denise Gagnon, invite d'ailleurs les aînés à la prudence, car elle sait qu'ils attendent l'ouverture des centres commerciaux avec impatience.

Les employés des boutiques des centres commerciaux devront porter un masque et une visière lorsqu'ils seront en contacts rapprochés avec les clients.

S’adapter à un nouveau type de commerce

Certains commerçants offriront un service hybride pour accommoder leurs clients en gardant les habitudes de vente en ligne développées dans les dernières semaines. C’est le cas de Katy Roy, la propriétaire de la boutique Au petit chaperon rouge, dans le centre commercial Place de ville, à Sept-Îles, qui veut faire preuve de flexibilité.

C’est sûr que, pour les prochaines semaines, on va garder la formule de livraison, Facebook aussi et le téléphone. Je sais qu’il y a des gens qui ne voudront pas venir au centre d’achat. Il y en a qui ont peur aussi, et c’est correct, quitte à faire leur commande d’avance s’ils veulent juste venir chercher leur sac en boutique. À la limite, qu’on livre chez eux ou qu’ils viennent le chercher dans le stationnement , énumère la commerçante.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a dévoilé un guide pour encadrer l’ouverture des centres commerciaux  (Nouvelle fenêtre) aujourd’hui.

Avec les informations de Marie Kirouac et Denis Leduc