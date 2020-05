L'interdiction de véhicules est prolongée pour neuf rues de Winnipeg

L’accès réservé aux piétons et aux cyclistes dans la promenade Lyndale, la rue Scotia, le croissant Wellington, l’avenue Wolseley, l’avenue Assiniboine, le chemin Churchill, la rue Egerton, le chemin Kildonan et le chemin Kilkenny avait, dans un premier temps, été prolongé jusqu’au 29 mai.

Les voitures peuvent tout de même circuler dans ces secteurs, mais elles sont limitées à un pâté de maisons.

Les voitures de retour en juillet

La limitation de la circulation routière dans ces rues est une mesure temporaire mise en place par la capitale manitobaine au début de la pandémie de COVID-19.

Le but est de donner plus d’options aux habitants pour sortir et rester près de chez eux , a rappelé mardi le chef adjoint du service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg, Jason Shaw, lors d'une conférence de presse.

Je pense qu’en général les gens ont apprécié cette mesure , a dit le maire de Winnipeg, Brian Bowman.

Néanmoins, la Ville s’attend à ce que ces rues soient peu à peu rendues à la circulation automobile au cours du mois de juillet.

Nous voyons la nécessité que cette mesure temporaire disparaisse au fur et à mesure que les gens sont autorisés à se déplacer à l'extérieur de leur propre quartier et que le volume du trafic routier augmente en même temps que la province entre dans la phase deux de son plan de réouverture , a expliqué Jason Shaw.

Aucune date n’a encore été confirmée officiellement pour le début de la phase 2, mais le plan initial de la province prévoyait une date de mise en application le 1er juin.