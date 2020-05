Les marionnettes Paul et Suzanne au secours des francophones et francophiles

Le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) propose 16 capsules vidéo pour ne rien perdre de son français pendant la pandémie. Les jeunes francophones et francophiles vont pouvoir continuer à pratiquer le français grâce aux marionnettes manitobaines Paul et Suzanne.

Pour enseigner la langue, pour renforcer la langue, pour célébrer la langue, pour moi, il n’y a rien de mieux que les marionnettes , s’exclame avec enthousiasme l’artiste manitobaine Natalie Labossière, de Flammèche Théâtre.

Cette dernière, qui est aussi conseillère pédagogique, est l’une des créatrices et réalisatrices des capsules vidéo, en partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques, les éditions Apprentissage Illimité et les Productions Rivard.

Souvent, les ressources disponibles en français sont plus rares dans certaines parties du Canada et ailleurs sur le continent américain, souligne la présidente-directrice générale du CFA,Centre de la francophonie des Amériques Johanne Whittom. C’est important de permettre aux jeunes d’avoir accès à des ressources en français pendant le confinement.

Carole Freynet-Gagné, qui est membre du conseil d’administration du Centre de la francophonie des Amériques et directrice générale d'Apprentissage Illimité, abonde dans ce sens. Cette initiative vient combler un manque entraîné par la fermeture des écoles.

Tout au début du confinement, on recevait beaucoup d’appels de parents et d'enseignants qui avaient besoin de ressources, explique-t-elle. Bien sûr, nous avons beaucoup d’empathie pour ces parents francophones et ces élèves en immersion.

C’est de là qu’est née l’idée de créer ces capsules éducatives.

Pour un large public, des thèmes variés

Les marionnettes Paul et Suzanne, animées par Natalie Labossière, vont permettre aux enfants et à leur famille de s’immerger le temps d’une vidéo dans la langue de Molière ou d'affiner leurs connaissances. Les thèmes abordés seront variés, allant de la famille aux transports en passant par des scènes de la vie courante.

Ces capsules s’adressent à un large public, des enfants qui pratiquent le français langue seconde à ceux dont c’est la langue maternelle.

Les marionnettes permettent aussi de donner des modèles langagiers et de raconter des histoires en français. Natalie Labossière, artiste

Au-delà d’un simple soutien pédagogique, les créateurs veulent aussi diffuser un peu de réconfort avec Paul et Suzanne.

En ces temps de confinement, où de nombreuses personnes sont confinées et parfois isolées, il s’agit aussi de permettre aux enfants de s’amuser de façon simple, dans un cadre ludique.

Nous n’avions pas les moyens de faire quelque chose sur la science ou sur la santé mentale, mais nous avons décidé d’appuyer les enseignants de cette façon pendant le confinement, ajoute Carole Freynet-Gagné. Paul et Suzanne font rire et ils sont sécurisants. À travers ces capsules, il y a cette sécurité linguistique et il y a aussi cette sécurité émotionnelle.