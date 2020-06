Des marchés publics seront de retour en Outaouais malgré la COVID-19

L'Association des marchés publics du Québec (AMPQ) a diffusé des consignes aux usagers. Ainsi, elle recommande aux personnes de 70 ans et plus, aux personnes qui souffrent de maladie chronique et aux personnes immunodéprimées de ne pas fréquenter les marchés.

Il est recommandé d'y venir seul de préférence, sans enfants si possible, mais aussi de ne toucher les produits qu'une fois achetés et de laver les fruits et les légumes à l'eau courante avant de les consommer.

L' AMPQAssociation des marchés publics du Québec déconseille fortement de porter des gants, mais elle veut que les usagers portent des masques, se lavent fréquemment les mains et respectent les deux mètres de distance physique.

En Outaouais, deux marchés publics ont déjà repris du service. Le marché de Wakefield et celui de la Petite-Nation.

Le marché du Vieux-Hull s'installe au parc Moussette

Le marché du Vieux-Hull qui était situé depuis les dernières années derrière la Maison du citoyen à Gatineau déménage. Le public pourra renouer avec les producteurs en les visitant tous les jeudis à compter du 11 juin au parc Moussette pour l'édition 2020. La Ville de Gatineau a donné son aval pour l'utilisation de cet emplacement.

Selon la directrice des marchés publics du Vieux-Hull et du Plateau, Dominique Myre, cet emplacement est une option intéressante, en raison de son accès facile et du stationnement environnant.

Mme Myre a indiqué à Radio-Canada que son organisation souhaite ainsi accommoder le plus grand nombre de gens possible dans la région , étant donné que les fonctionnaires qui étaient dans les locaux avoisinant l'hôtel de ville travaillent désormais de chez eux.

Contrairement aux autres années, il n'y aura pas d’animation. Il sera possible encore d'acheter des repas, qui ne pourront par contre pas être mangés sur place , a souligné Dominique Myre.

Des légumes dans un marché public Photo : iStock

Les consignes de distanciation physique font en sorte que plusieurs producteurs ont décidé de ne pas participer aux différents marchés cet été. Les consommateurs pourront par contre se tourner vers des organismes comme le Marché de l’Outaouais ou la Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) pour retrouver les produits régionaux qu’ils avaient l’habitude d’acheter.

Par courriel, le directeur général du Marché de l’Outaouais, Michaël Daudelin, a indiqué être déjà beaucoup plus sollicité par les producteurs et productrices de la région.

M. Daudelin a mentionné avoir participé à plusieurs rencontres avec les différents marchés publics de l’Outaouais afin de trouver des solutions pour soutenir les producteurs .

Le marché du Vieux-Aylmer sera de retour une semaine plus tard que l'an passé, soit le 7 juin. Il cessera ses activités le 27 septembre. Il aura lieu tous les dimanches de 10 h à 15 h. Celui du Plateau entame ses activités le samedi 6 juin.

Les 13 marchés publics de l'Outaouais ouverts cet été : Marché du Vieux-Hull Les jeudis, 9 h 30 - 15 h Parc Moussette 361, boulevard de Lucerne, Gatineau Marché du Plateau Les samedis, 10 h - 15 h Du 6 juin au 13 octobre 205, rue de Bruxelles Gatineau Marché du Vieux-Aylmer Les dimanches, 10 h - 15 h Du 7 juin au 27 septembre Parc Commémoratif, 115, rue Principale Gatineau Marché public de Ripon Les samedis, 9 h - 14 h 1268, Route 317 Ripon Marché Les Saveurs de la Vallée Dès le 19 juin 67, rue Saint-Joseph Gracefield Marché de Wakefield Les samedis, 9 h - 13 h Du 16 mai au 17 octobre 38, chemin de la Vallée de Wakefield Wakefield

Dans le Pontiac, les résidents de Bristol devraient retrouver prochainement leur marché, mais aucune date n'a été fixée pour le moment.

Au moins trois marchés ne reviendront pas

Le marché d'été Les Promenades Gatineau tout comme le marché fermier de La Paix à Notre-Dame-de-la-Paix et le marché de la Gare à Montebello ne seront pas de retour cette année.