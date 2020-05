Trois immigrants francophones racontent ce qu'il ont apporté en Saskatchewan

Dans le cadre de l’initiative Ce que j’apporte ICI, réalisée en partenariat avec le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan ( RIF-SKRéseau en immigration francophone de la Saskatchewan ), trois immigrants francophones ont accepté de se prêter à l’exercice en présentant un objet ou un concept qu’ils ont apporté dans leur pays d’accueil.

Claudia Anani, originaire du Bénin, est maintenant établie à Regina.

Lorsqu’on lui demande de dévoiler un élément de sa culture qui l’accompagne ici, elle parle sans détour de la pâte rouge, un plat traditionnel béninois.

Composé de farine de maïs, de tomates fraîches, d’oignons, de poudre de crevettes séchées, de gingembre et d’ail écrasé, la pâte rouge est l’accompagnement tous azimuts.

Le mets est également savouré dans toutes les occasions : il se retrouve sur la table d’un repas simple et sans prétention, mais aussi d’un mariage ou d’une célébration festive.

Le Amiwô est une pâte composée de semoule de maïs et assaisonnée, entre autres, à la tomate.

La pâte rouge n’est pas un plat compliqué, mais il est tout à fait rassembleur, résume Claudia Anani.

La Réginoise d’adoption croit par ailleurs que le partage de nourriture renforce les liens et favorise de meilleures relations, un principe qu’elle est fière d’avoir apporté avec elle dans les Prairies.

Quand on partage un repas entre amis, les liens se solidifient parce qu’on est tous ensemble autour de la table. On discute, on demande l’avis des autres, c’est un beau moment d’échange.

Claudia Anani, Béninoise établie à Regina