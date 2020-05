Canicule et records de chaleur en vue au Québec

Selon les prévisions actuelles d’Environnement Canada, un premier record serait par exemple fracassé dès mardi à Québec, alors que le mercure devrait dépasser la barrière des 30 °C.

Ce cap n’a jamais été franchi un 26 mai, à Québec, depuis l’installation de la station météorologique de l’aéroport Jean-Lesage, en 1943. Le record actuel est de 29,4 °C établi en 1953.

À Montréal, le record de 34,4 °C établi le 26 mai 2010 devrait tenir le coup, mais le mercure indiquera tout de même plus de 32 °C dans la métropole, mardi.

Un record pourrait par contre être établi mercredi, alors que le mercure grimpera à nouveau au-dessus des 32 °C. Or, le 27 mai le plus chaud à Montréal est de 30,4 °C, une marque établie en 1978, au moment où on célébrait à grosses gouttes une conquête de la Coupe Stanley du Canadien survenue deux jours plus tôt, face aux Bruins de Boston.

Partout dans le sud du Québec

Des températures caniculaires seront d’ailleurs enregistrées un peu partout dans le sud du Québec, entre mardi et jeudi. Notamment dans les régions de la vallée du Saint-Laurent, de l’Outaouais, de l’Estrie et la Beauce. La température ressentie pourrait même avoisiner les 40 degrés dans ces régions, au cours des après-midi de mardi et mercredi.

Record de chaleur à Québec (station de l’aéroport Jean-Lesage, depuis 1943) 29,4 °C, 26 mai 1951

32 °C, 27 mai 1978

32,8 °C, 28 mai 1960 Montréal (station de l’aéroport Montréal-Trudeau, depuis 1942) 34,7 °C, 26 mai 2010

30,4 °C, 27 mai 1978

31 °C, 28 mai 1978

Une canicule?

Le Québec est considéré en canicule si le mercure dépasse la barrière des 30 °C trois journées consécutives, ce qui pourrait bien être le cas dans plusieurs régions de la province, selon les prévisions actuelles.

Il s’agirait alors d’une des canicules les plus hâtives de l’histoire du Québec. En 1977, Montréal avait franchi le cap des 30 °C trois journées consécutives, entre les 21 et 23 mai.

Cette vague de chaleur s’arrêtera vendredi, avec des averses dans les régions du sud de Québec, où 15 mm de pluie sont attendus par endroit.

Les météorologues d’Environnement Canada ne sont par ailleurs pas disponibles pour commenter en raison de la pandémie de COVID-19.

Avec les informations de Mireille Roberge, Première heure