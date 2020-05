Un temps propice aux incendies de forêt

Avec le temps chaud et ensoleillé des prochains jours, les risques de feux de forêt s’intensifient. Les secteurs sud et nord-ouest dans le Nord-Est de l’Ontario sont particulièrement fragiles alors que l’indice d’inflammabilité est élevé, selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

Le Nord-Est compte actuellement douze incendies de forêt.

Ils sont, soient contenus, soient maîtrisés ou en observation et leurs superficies varient de 0,1 à 25 hectares.

Le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts rappelle que les feux de brûlage contrôlés doivent être allumés au plus tôt deux heures avant le coucher du soleil et éteints au plus tard deux heures après le lever du soleil.

Le feu le plus important couvre 25 hectares. Le feu Peterborough 1 est toutefois maîtrisé selon le MRNF. Photo : MRNF

Nord-Ouest de l’Ontario

Quatre feux de forêt brûlent dans cette région de la province.

Ils sont contenus ou maîtrisés.

L’indice d’inflammabilité va d’élever à modérer dans la partie sud du Nord-Ouest, et de bas à modéré dans les régions plus au nord.

La province a imposé une interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans une partie du Nord-Ouest ontarien. La partie jaune montre un haut risque de feux de forêt dans la région de Thunder Bay notamment. Photo : MRNF

Pas de feu de camp

Depuis samedi, la province a imposé une interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans les districts de Thunder Bay et de Dryden, de même que dans l’est du district de Fort Frances et dans les parties sud des districts de Sioux Lookout et de Nipigon.

Voir la carte interactive  (Nouvelle fenêtre) sur les incendies de forêt en Ontario.