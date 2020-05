Foyers de soins : les visites restent interdites, des familles sont déçues

Diane Fougère espérait qu’après plus de deux mois, elle pourrait finalement visiter son père, mais elle doit encore se contenter de le voir par une fenêtre fermée.

Ce n'est pas pareil et lui trouve ça dur aussi, affirme Diane Fougère. On ne se sent pas bien. On le sait, quand ils sont vieux, ça fait pitié qu’il soit tout seul.

Agathe Tremblay a aussi hâte de revoir son conjoint.

Je trouve ça difficile malgré que je communique beaucoup avec les infirmières à la résidence où il demeure. Je sais qu’il est bien traité. Je sais qu’il a tout ce qu’il faut, mon homme, mais c’est le contact humain qui me manque de lui , explique Mme Tremblay.

Le ministère du Développement social travaille les services de santé publique pour déterminer quand ces établissements pourront rouvrir en toute sécurité, indique le gouvernement.

Jean-Luc Bélanger, directeur général par intérim de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, s’inquiète pour la santé mentale des résidents des foyers de soins.

Le contact humain est essentiel pour les résidents des foyers de soins, explique le directeur général par intérim de l’Association francophone des ainés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger. Photo : Radio-Canada

Le ministère du Développement social a acheté des tablettes [électroniques] pour que les gens puissent communiquer entre eux autres. Ce n’est pas la même chose. La rencontre humaine, c’est l’élément essentiel de base [...] le plus apprécié , explique Jean-Luc Bélanger.

En attendant le feu vert des autorités, les familles se consolent avec des appels téléphoniques, des conversations vidéos sur Internet et des visites sans contact devant une fenêtre.

Avec les renseignements de Wildinette Paul