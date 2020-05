Les chefs de la sécurité à Hong Kong dénoncent le « terrorisme »

La représentation du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong a pour sa part affirmé lundi que certaines actions menées lors des manifestations en faveur de la démocratie l'an dernier étaient terroristes par nature .

Elle a en outre estimé que les fauteurs de troubles étaient de connivence avec des forces étrangères, constituant un danger imminent pour la sécurité nationale.

Xie Feng, commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong, a tenu ces propos lors d'un discours visant à rassurer les investisseurs étrangers sur le fait que le projet de Pékin d'imposer une loi de sécurité nationale dans l'ancienne colonie britannique ne les affecterait pas.

Selon lui, ce projet de législation permettrait au contraire de soulager les graves inquiétudes des communautés économiques locales et étrangères au sujet des forces violentes et terroristes .

Une importante manifestation, la plus vaste depuis l'instauration du confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus, a eu lieu dimanche à Hong Kong, où la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les contestataires. La police a indiqué avoir arrêté plus de 180 personnes lors de cette manifestation.

Le terrorisme se développe dans la ville et les activités nuisant à la sécurité nationale, comme "l'indépendance de Hong Kong", deviennent plus endémiques , a déclaré le secrétaire à la Sécurité, John Lee, dans un communiqué.

En l'espace de quelques mois seulement, Hong Kong est passé de l'une des villes les plus sûres au monde à une ville enveloppée par l'ombre de la violence , a-t-il ajouté, soulignant que des lois de sécurité nationale étaient nécessaires pour protéger la prospérité et la stabilité de Hong Kong. Le chef de la police, Chris Tang, a tenu des propos similaires.

La police hongkongaise a eu recours aux lacrymogènes pour tenter de disperser des centaines de manifestants dimanche. Photo : Reuters / TYRONE SIU

Il a affirmé que, depuis le début du mouvement de contestation en juin dernier, les forces de l'ordre avaient saisi à 14 reprises des explosifs habituellement utilisés dans des attaques terroristes à l'étranger .

Le projet de loi sur la sécurité nationale aidera à combattre la force de l'indépendance de Hong Kong et à restaurer l'ordre social , a dit Chris Tang.

Reprise des manifestations mercredi

Les manifestations devraient reprendre mercredi à Hong Kong, à l'occasion de l'examen en seconde lecture au Parlement de la ville d'un texte criminalisant l'outrage à l'hymne national chinois.

Le projet de loi chinois sur la sécurité pour Hong Kong, dont Reuters a pu consulter une ébauche la semaine dernière, prévoit une transposition rapide des règles sécuritaires nationales dans la Loi fondamentale – qui fait office de Constitution pour le territoire semi-autonome – afin de lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères.

Plusieurs administrations ou services publics à Hong Kong, comme les douanes ou les pompiers, ont publié des communiqués soutenant le projet de loi porté à Pékin, à propos duquel les États-Unis et la Grande-Bretagne, notamment, ont fait part de leur inquiétude.

Dans un communiqué publié dimanche soir, un porte-parole de l'exécutif de Hong Kong a dit que l'immense majorité des habitants de la ville et des investisseurs étrangers n'avaient rien à craindre de ce projet de loi et il a dénoncé les critiques venant de l'extérieur.