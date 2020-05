De retraité à étudiant au DEP en cuisine

Je me suis toujours intéressé à la cuisine, particulièrement depuis les 20 dernières années, souligne Gaétan Bérubé. J'avais le goût d'approfondir, souvent j'étais capable de faire une recette même si elle était compliquée, mais je n'intégrais pas les notions de base, alors que vraiment ici en cuisine on part de A à Z.

C'est en ayant la possibilité de passer une journée au centre de formation professionnelle 24-Juin de Sherbrooke en tant qu'élève d'un jour qu'il décide de se lancer. J'ai eu l'occasion d'accompagner une élève et c'est ça qui m'a donné le goût de m'inscrire et d'officiellement prendre ma retraite en septembre, il y a deux ans , précise-t-il.

Bien que ses dernières études remontent à 1979 alors qu'il était étudiant en administration à l'Université de Sherbrooke, Gaétan Bérubé n'a aucun doute. Il est fin prêt à faire ce virage à 180 degrés.

Faire le DEP, même à 60 ans, c'était l'idéal pour les prochaines années. Gaétan Bérubé, finissant au DEP en cuisine

Des projets retardés par la COVID-19

Alors qu'il s'apprêtait à terminer son DEP, deux ans après avoir pris sa retraite, les plans de Gaétan Bérubé sont chamboulés par la crise de la COVID-19.

En mars, ses cours sont suspendus. Il profite de son temps à la maison pour réviser les notions apprises en classe, au grand bonheur de sa famille.

Pendant que j'étais arrêté, j'ai quand même fait trois repas par jour. J'essayais de faire des repas trois services conformément à ce qu'on fait en classe , explique-t-il.

Après bientôt deux mois dans l'incertitude, le centre de formation professionnelle rouvre ses portes. Gaétan Bérubé revient en classe à quelques semaines des examens finaux.

Les autres étudiants et moi on était tellement contents de revenir, on s'accommode bien des directives qu'on a à faire. Gaétan Bérubé, finissant au DEP en cuisine

Avec les mesures mises en place, de nombreuses tâches banales en cuisine deviennent plus laborieuses.

Quand on doit goûter, parce que c'est la norme en cuisine de goûter, bien, on suit les directives du Dr Arruda, on enlève le masque parce que depuis quelques jours maintenant, le masque est obligatoire en cuisine , souligne M. Bérubé.

Même si dans trois semaines, le retraité quittera les bancs d'école pour de bon, il devra être patient avant de pouvoir tenir son diplôme entre ses mains.

Les stages en milieu professionnel sont retardés en raison notamment de la fermeture des salles à manger des restaurants.

Je suis confiant pour l'avenir, on va s'adapter , affirme-t-il.

Voyager en cuisinant

Gaétan Bérubé devra donc s'armer de patience avant de pouvoir concrétiser le projet qui l'anime maintenant qu'il a mis la cuisine au centre de ses occupations. Le rêve que le retraité chérit, c'est de voyager partout au Québec en oeuvrant dans des gîtes.

Des fois, les propriétaires veulent prendre des vacances et peu importe l'âge, tu peux avoir un accident et une maladie, une opération, être un mois en convalescence, alors c'est là que je pourrais intervenir et assurer la relève. Gaétan Bérubé, finissant au DEP en cuisine

En parlant avec des propriétaires de gîtes, il constate que plusieurs d'entre eux doivent bien souvent fermer leurs portes lorsqu'ils prennent des vacances. Avec sa conjointe, Gaétan Bérubé y voit l'occasion de voyager dans la province tout en mettant à profit son talent en cuisine.

On pourrait partir une semaine ou deux en région. À Québec, Charlevoix, pour remplacer des propriétaires de gîtes. Je pense qu'il y a un marché à développer de ce côté-là , souligne-t-il.

Un projet qui lui laisserait bien assez de temps pour profiter de sa retraite et demeurer disponible pour ses petits enfants.