Incendie maîtrisé dans une usine de Bombardier à Belfast

On ne connaît pas encore l'ampleur des dommages et personne n'aurait été blessé.

Le feu aurait pris naissance dans les machines et serait de nature accidentelle, selon les premières constatations. Une enquête est toutefois en cours.

Aucun employé ne travaillait dans l'usine au moment de l'incendie, a indiqué Bombardier dans une déclaration, ajoutant qu'il faudra du temps pour évaluer les dommages.

L'usine Aerospace de Bombardier à Belfast fabrique les ailes des avions A220. C'est un des plus grands employeurs au pays.

Bombardier Aerospace est l'un des plus importants employeurs en Irlande du Nord. Photo : Twitter/@joelneill

Le service d'incendie et de sauvetage d'Irlande du Nord a reçu un appel vers 20 h 45 (15 h 45 HAE) concernant un feu sur Airport Road dans l'est de la ville. Deux minutes plus tard, les premiers intervenants étaient sur place, selon les pompiers.

Les 50 pompiers ont utilisé six appareils de pompage, un engin aérien d'incendie et une pompe à haut débit pour venir à bout du brasier.

Les pompiers sont toujours sur place pour finir d'éteindre le feu. L'accès au secteur est limité pendant leurs opérations.