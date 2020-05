Un jeune de Saint-Claude veut aider le service d’ambulances aériennes STARS

Christian Toupin croit que sans la prompte intervention de STARS et la bienveillance du personnel qui a pris soin de lui lors du trajet jusqu’à l’hôpital à Winnipeg, les conséquences de cet accident sur sa vie auraient pu être irréversibles : Le choc de l’accident avait été très grave.

On était hors de notre village à environ 1 h 30 de route de Winnipeg. J’étais assis sur le siège passager et une voiture nous a frappé de mon côté. Heureusement, on avait d’autres amis dans une autre voiture juste en arrière qui ont couru appeler le 911 , dit-il.

Christian Toupin a été hospitalisé deux semaines et demie au Centre des sciences de la santé de Winnipeg (HSC). Photo : Fournie par Christrian Toupin

Le jeune homme âgé de 24 ans ne se souvient pas de tout ce qui a pu se passer, car il avait perdu connaissance.

En se basant sur ce qui lui a été relaté plus tard, il raconte qu’à l’arrivée des secours sur les lieux de l’accident, les ambulanciers ont contacté le service d’ambulances aériennes STARS qui n’a pas tardé à venir le chercher.

Ça a pris environ 10 ou 15 minutes à STARS pour être là et le trajet jusqu’à l’hôpital à Winnipeg a pris 20 minutes , dit-il.

Dans l’hélicoptère, ils ont pu m’aider pour ma blessure crânienne avec des médicaments et soins , ajoute-t-il.

Une fois dans la capitale manitobaine, Christian Toupin a été hospitalisé durant deux semaines et demie au Centre des sciences de la santé de Winnipeg (HSC) où il a subi une opération pour sa vertèbre brisée.

Ils [ les médecins du HSC] ont déterminé que ma blessure crânienne pouvait guérir seule. Ils ont fait une chirurgie sur ma vertèbre environ une semaine après mon accident. En ce moment, je n’avais pas encore retrouvé ma mémoire, car je l’ai perdu pendant environ une semaine et demie.

Il a par la suite été transféré à l’Hôpital Riverview dans un service qui suit les personnes ayant eu des blessures crâniennes. Il y a passé quatre semaines avant d’être renvoyé à la maison.

Après son rétablissement, Christian Toupin et sa famille sont allés visiter les locaux de STARS afin de découvrir comment fonctionne l'organisme en interne.

STARS m’a aidé, et je veux retourner ce que j’ai reçu en les aidant aussi de toutes les façons que je suis capable. Christian Toupin

Christian Toupin Photo : Fournie par Christrian Toupin

Cette découverte lui a entre autres permis de comprendre la nécessité de préserver ce type de services. Ils ne reçoivent pas beaucoup d’argent des gouvernements, dit Christian Toupin. Il faut les aider avec des dons pour qu’ils continuent d’offrir leurs services.

On ne sait jamais quand on aurait besoin d’eux. Je ne souhaite pas que ce qui m’est arrivé arrive à quelqu’un d’autre. Mais on ne sait pas. Quand ça arrive, on veut qu’ils soient là , rappelle-t-il.

Christian Toupin souligne qu’il raconte son histoire afin d’inciter la population à donner lors du radiothon de STARS qui a lieu mercredi 27 mai sur les ondes de Virgin Radio, Bob FM et de TSN 1290.