Les propriétaires de gîtes se sentent oubliés par Québec

Des propriétaires de gîte de la région de Magog et Orford se sentent oubliés, deux mois après avoir accueilli leur dernier client. Ils pressent Québec de leur donner une date de réouverture ainsi que des directives sanitaires claires afin qu'ils puissent se préparer en conséquence.

Les réservations sont au point mort au gîte Au Manoir de la rue Merry de Magog. Son propriétaire, Benjamin Alexandre, qui est aussi président de l'Association des gîtes de Magog Orford, déplore que les annulations en vue de la saison estivale se multiplient.

Le téléphone ne bouge pas depuis deux mois. Dans l'incertitude de la réouverture des gîtes, les gens ne réservent pas. Benjamin Alexandre, propriétaire du gîte Au Manoir de la rue Merry

Benjamin Alexandre ne sait pas si, et quand, il pourra à nouveau recevoir des visiteurs. Les mois sont difficiles dans ces petits établissements qui dépendent également de l'industrie touristique pour survivre.

Une question de préparation

Ce temps mort pourrait être précieux pour les propriétaires qui auraient l'occasion de se préparer en vue de leur réouverture.

La propriétaire du gîte au Saut du lit, Marie-Eve Rheault, partage sa cuisine et son salon avec les visiteurs. Elle attend avec impatience des consignes claires qui lui permettront d'aménager sa maison afin de répondre aux normes sanitaires qui seront imposées aux gîtes. Toutefois, elle ignore même combien de personnes elle pourrait accueillir dans son établissement, lorsque sa réouverture sera autorisée.

En ayant les normes claires établies devant nous, ça va nous permettre de mieux nous préparer. C'est une adaptation qu'on devra faire pour ne pas dénaturer l'expérience qu'on offre, tout en continuant nous aussi à vivre dans notre maison , illustre Marie-Eve Rheault.

Le défi des établissements est d'autant plus grand, puisqu'ils sont tous très différents.

Les propriétaires de gîtes partagent bien souvent leur maison avec leurs invités. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire du gîte le Virage de Magog, Pascal Bolduc, déplore lui aussi que les particularités de l'industrie des gîtes touristiques soient oubliées dans les discussions entourant le déconfinement.

Ils parlent de restauration, de camping, mais au niveau hébergement on n'en parle pas. On envoie des courriels pour avoir des réponses, mais on n'a pas de réponses. Pascal Bolduc, propriétaire du gîte le Virage

Des faillites à prévoir

Selon Pascal Bolduc, les propriétaires de gîtes font 80 % de leurs revenus de mai à octobre. L'incertitude entourant la réouverture des établissements est donc particulièrement inquiétante pour les propriétaires qui comptent sur ces revenus pour survivre à la basse saison.

C'est inquiétant, si l'été n'est pas au rendez-vous, il y en a certains qui ne rouvriront pas. Pascal Bolduc, propriétaire du gîte le Virage

Les mois d'été sont particulièrement importants, rappelle Pascal Bolduc, parce que c'est à ce moment que la clientèle québécoise les visite. L'automne quant à lui, est normalement associé au tourisme européen. Une clientèle qui risque fort bien de ne pas être au rendez-vous cette année.

Magog limitée dans son désir d'aider

Pascal Bolduca appelé la Ville de Magog à soutenir les établissements qui éprouvent des difficultés financières.

Si la ville disait : Pour six mois, on vous donne un congé de taxes commerciales, oui ça aiderait. On attend aussi des aides du gouvernement , fait-il valoir.

Toutefois, en entrevue à l'émission Par ici l'info, la mairesse Vicki-May Hamm a rappelé que la municipalité n'a légalement pas la possibilité de donner un tel type de congé de taxes commerciales. Elle précise que seulement certains secteurs d'activité bien précis peuvent bénéficier d'un tel allègement financier.

Les propriétaires de gîtes déplorent toutefois que bien peu des mesures d'aide annoncées s'appliquent à leur établissement. Tourisme Canton-de-l'Est et Tourisme Memphrémagog demeurent toutefois présents pour les aider à démystifier les programmes d'aide gouvernementale auxquels ils pourraient avoir droit.

Avec les informations de Marion Bérubé