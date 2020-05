Les visites chez le dentiste pourraient être plus chères

Les dentistes et chirurgiens dentistes pourraient décider d’augmenter les frais de leurs services lors de la reprise des activités le 1er juin.

Plusieurs aspects sont en jeu comme le fait que les cliniques dentaires recevront moins de clients et devront augmenter leur utilisation des équipements de protection personnelle.

L’Association des chirurgiens dentistes du Québec doit, de son côté, fournir plus de détails sur les frais supplémentaires engendrés par la pandémie au cours des prochains jours.

Le docteur George Girard de Québec souligne que l’augmentation des coûts va varier d’une clinique à l’autre.

Il faut admettre que pour faire les modifications dans nos salles de traitement, ça coûte entre 2000 et 5000 $ en fonction de ce qu'il faut ajouter. Ces montants sont faramineux, et nous on a 13 salles opératoires , illustre-t-il.

Celui qui est propriétaire du Centre dentaire et d’Implantologie Girard & Martineau précise que les achats de masques spécialisés, comme le N95, recommandés pour certaines procédures au temps de la COVID-19, représentent de nouveaux coûts pour sa clinique.

Une lumière dans une salle de dentiste recouverte d'une pellicule de plastique. Photo : Radio-Canada

Il préfère ne pas chiffrer pour le moment les frais supplémentaires qui se retrouveront possiblement sur la facture des clients, soulignant que le montant pourrait varier d’un soin à l’autre.

Le Dr Girard ajoute aussi que les cliniques vont fonctionner à 70 % de leur capacité, donc la pratique sera moins profitable.

Vendredi, à l’émission Première heure, le dentiste François Boulanger a mentionné que pour le moment, son équipe n’a pas encore évalué la question des frais supplémentaires pour les clients.

Il y a des discussions à l’Association des chirurgiens dentistes, mais comme dans toute entreprise, il y a des coûts qui seront à assumer, c’est bien vrai. Il est donc à prévoir qu’il y aura des augmentations à certains endroits , a-t-il déclaré.

Plus d’aide du gouvernement?

J’aurais aimé qu’on soit mieux guidé pour la reprise des activités , affirme M. Girard. Il convient qu’un guide pour les soins buccodentaires a été publié par la santé publique et un autre par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Par contre, il pense que les recommandations fournies n'incluent pas des informations détaillées sur la façon de se procurer le bon matériel.

Si jamais les factures augmentent dans les cliniques, il se demande aussi si le gouvernement pourrait venir en aide aux clients.

Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider la population à pouvoir avoir accès financièrement à des services médicaux dentaires essentiels? Jusqu'à date, je n'ai rien entendu à ce niveau-là , soutient-il.

Le Dr Girard souligne que la RAMQRégie de l'assurance maladie du Québec aura peut-être son rôle à jouer également.

Avec les informations de Félix Morrissette Beaulieu