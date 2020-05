COVID-19 : l'Abitibi-Témiscamingue demeure l'une des régions les moins touchées

Un signe selon la Direction de la Santé publique en Abitibi-Témiscamingue que les gens respectent les consignes.

Tout ça n'est pas une chance, c'est vraiment avec le respect de l'ensemble des mesures qu'on réussit à maintenir une situation aussi stable , affirmait la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue jeudi dernier.

Heureuse de constater que l'ouverture des écoles, des garderies et des entreprises n'a pas fait augmenter le nombre de cas dans la région, Caroline Roy assure que cette stabilité n'est pas le fruit du hasard. Par contre, le virus est toujours présent, il sera toujours présent dans les prochaines semaines, prochains mois. Si on veut continuer à pouvoir bénéficier de mesures graduelles comme la reprise d'activités de loisirs et sportives, il va falloir continuer à s'imposer le respect de ces différentes mesures , dit-elle.

Caroline Roy, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La réouverture des commerces ne semble pas avoir eu d'impact sur le nombre de cas. Les commerces que nous avons visités ont tous trouvé une façon de s'ajuster à la distanciation sociale.

Certains ont dû faire des modifications importantes.

La propriétaire du Sports Expert au centre d'achat des Promenades du Cuivre à Rouyn-Noranda, Louise Guy, a notamment dû placarder le corridor du centre d'achat avec des grilles de chantier avec de respecter les directives de la Santé publique, soit d'avoir une entrée unique pour son commerce.

Nous on fait des réunions chaque matin, on peut se rencontrer en discuter, faire des ajustements sur la veille sur comment ça s'est passé avec l'approche avec les clients. On en discute donc tous les jours, mais en général ça va bien , dit-elle.

Louise Guy affirme que les clients respectent aussi relativement bien les directives.

C'est certain que les gens aimeraient être plus libres pour magasiner je dirais. On essaie de les laisser magasiner le plus possible pour que ce soit une expérience cliente intéressante, mentionne la responsable. Malgré la situation il faut quand même que ce soit le fun de magasiner des vêtements ou des souliers, mais jusqu'à maintenant ça va bien.

Le propriétaire du Belisle Sport à Rouyn-Noranda, François Groleau, constate aussi que les directives sont respectées.

Les gens ont pris certaines habitudes, on n’a pas à répéter. Il faut aussi y penser nous-mêmes, mais comme on travaille ensemble alors on se fait des rappels à l'ordre. Les gens sont peut-être craintifs un peu, mais sont somme toute respectueux des règles mises en place , raconte le propriétaire.

Peu de cas dans la région

Dre Omobola Sobanjo, de la Direction de la santé publique Photo : Radio-Canada / Piel Côté

En Abitibi-Témiscamingue le taux de personnes contaminées est de 111 sur 100 000 personnes, ce qui en fait la quatrième région la moins touchée sur 18 régions administratives de la province. Seuls le Bas-Saint-Laurent, le Nord-du-Québec et les Terres-Cries-de-la-Baie-James ont un taux inférieur.

À titre de comparatif, les régions de Montréal et Laval ont un taux de contamination de plus de 1100 personnes sur 100 000 habitants.

La directrice par intérim de la Santé publique en Abitibi-Témiscamingue, la docteure Omobola Sobanjo précise que les critères pour déterminer si on peut maintenir le déconfinement sont nombreux, mais le nombre de cas est un facteur déterminant.

La décision va se prendre selon plusieurs variables, mais si on a 15-20 ou 40 cas par jour c'est certain que ça va avoir un impact parce que plus de cas on a plus il y a de chances qu'on aura des gens qui auront besoin d'être hospitalisées. Ce qu'on souhaite c'est que lorsqu'on aura de nouveaux cas, que ce soit bien étalé, dit-elle. On peut avoir des cas, 5 ou 10 cas dans une semaine, mais pas trop de façon rapproché avec une cadence maintenue.