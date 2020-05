Une nouvelle œuvre qui ne passe pas inaperçue à Rouyn-Noranda

Des morceaux de bois de toutes sortes de couleurs ont été plantés devant la Maison des soins palliatifs l'Envol.

Des mots ou des phrases positives y sont inscrits comme « moment présent, sourire, je t'aime, relaxe ou encore rêve grand ».

On peut y voir un mémo mentionnant qu'il s'agit d'une initiative d'un groupe qui se nomme Commando Couleurs.

L'affiche mentionne que leur objectif est d'enjoliver votre quotidien et de vous couvrir de positif.

Une page Facebook à leur nom a aussi été créée récemment.

Les instigateurs du projet qui souhaitent rester discrets pour le moment nous ont expliqué que les œuvres sont éphémères et changeront rapidement d'endroit dans la ville.

Le but est d'inviter les gens à les trouver et de mettre un peu de couleur et de pensées positives dans leur journée.