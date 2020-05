COVID-19 : les quotas des producteurs laitiers de l'Abitibi-Témiscamingue ont baissé

Ils ont dû consentir à réduire leur quota de 2 % en raison de la baisse de la demande de lait.

De plus, la flexibilité du quota, communément appelée la tolérance qui permet de produire plus ou moins que le quota alloué pour rattraper une saison moins productive ou écouler une surproduction sans pénalité ne s'applique plus.

Plusieurs ont vu d'ailleurs leurs revenus fondre comme neige au soleil, explique le président des Producteurs de lait de la région, Gabriel Rancourt.

On ne veut pas produire du lait pour le jeter. Gabriel Rancourt

Il y a moyen de restreindre la production sans jeter du lait, dit-il. On peut soigner moins fort nos animaux, tarir nos vaches, c'est-à-dire arrêter de les traire en fin de lactation. Une vache en fin de vie on peut la vendre à l'abattoir. Des options qu'on a, mais il faut forcer sur ces options-là. On est contraints, on n'a pas le choix, il faut vendre des vaches à l'abattoir, il faut couper dans la production, il faut, il faut, on n'a pas le choix.

Il précise que dans la période du printemps et de l'été, c'est une période où [ils ont] beaucoup de dépense, et là [ils] baissent [leurs] revenus.

L'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue demande de son côté d'adapter les programmes d'aide gouvernementaux aux entreprises d'agriculteurs.